Bild: Αποχώρηση της Φινλανδίας από το ΝΑΤΟ και απομάκρυνση βάσεων από τη Βαλτική βάζει στο τραπέζι η Ρωσία – Η νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ευρώπης

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H Ρωσία ζητά την αποχώρηση της Φινλανδίας από το ΝΑΤΟ, καθώς και την απαγόρευση εγκατάστασης στρατιωτικών βάσεων της Συμμαχίας στις χώρες της Βαλτικής, σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Bild, που παρουσιάζει το πρακτορείο Anadolu.

Οι απαιτήσεις αυτές φέρεται να διατυπώθηκαν από Ρώσους διαπραγματευτές κατά τις συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι και να κοινοποιήθηκαν σε Ευρωπαίους εκπροσώπους. Σύμφωνα με την Bild, οι άτυπες προτάσεις υπερβαίνουν κατά πολύ το ζήτημα των ουκρανικών εδαφών, καθώς αποσκοπούν στη διαμόρφωση μιας νέας ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφαλείας.

🇷🇺 Russia has reportedly demanded that Finland leave NATO, a ban on NATO bases in the Baltic states, and Ukraine’s permanent neutrality during Abu Dhabi peace talks



📌 Moscow also seeks to retain all currently occupied Ukrainian territory and gain control of the entire Donbas… pic.twitter.com/tV4POK4Szn — Anadolu English (@anadoluagency) November 13, 2026

Η Μόσχα επαναφέρει, ουσιαστικά, τις πάγιες αιτιάσεις της περί υποσχέσεων της Δύσης να μην επεκταθεί το ΝΑΤΟ προς ανατολάς, διεκδικώντας τώρα αλλαγές στο καθεστώς ασφαλείας χωρών που έχουν ήδη ενταχθεί στη Συμμαχία, αναφέρει η γερμανική εφημερίδα.

Οι όροι για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Σε ό,τι αφορά τον τερματισμό του πολέμου, το ρωσικό σχέδιο προβλέπει τη διατήρηση όλων των ουκρανικών εδαφών που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή, καθώς και την παραχώρηση στη Ρωσία ολόκληρου του Ντονμπάς.

Συγκεκριμένα, η Ουκρανία θα καλούνταν να εγκαταλείψει και τις περιοχές του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό τον έλεγχό της.

Παράλληλα, τα λιμάνια της Οδησσού και του Μικολάιβ θα έπρεπε να αποστρατιωτικοποιηθούν, ενώ θα απαγορευόταν η χρησιμοποίησή τους ως ναυτικών βάσεων. Το σχέδιο προβλέπει, επίσης, ειδικές ρυθμίσεις που θα διασφάλιζαν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας τόσο στη Μαύρη όσο και στη Βαλτική Θάλασσα.

Η Μόσχα ζητά ακόμη η Ουκρανία να διατηρήσει μόνιμα καθεστώς ουδετερότητας και να αποκλειστεί οριστικά το ενδεχόμενο ένταξής της στο ΝΑΤΟ. Αντίθετα, δεν θα αποκλειόταν η μελλοντική ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Απαγόρευση βάσεων του ΝΑΤΟ στη Βαλτική και αποχώρηση της Φινλανδίας

Οι ρωσικές απαιτήσεις επεκτείνονται και στη βορειοανατολική Ευρώπη. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η πρόταση προβλέπει την απαγόρευση λειτουργίας στρατιωτικών βάσεων του ΝΑΤΟ στην Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία.

Ακόμη πιο προωθημένη είναι η απαίτηση για τη Φινλανδία, η οποία θα έπρεπε να επιστρέψει στο καθεστώς που είχε πριν από την ένταξή της στη Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Υπενθυμίζεται ότι η Φινλανδία εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ τον Απρίλιο του 2023, ενώ η Σουηδία ακολούθησε τον Μάρτιο του 2024, σε μια ιστορική ανατροπή της παραδοσιακής πολιτικής στρατιωτικής ουδετερότητας των δύο σκανδιναβικών χωρών, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Τι προβλέπεται για τη Μολδαβία

Το σχέδιο φέρεται να περιλαμβάνει και μια νέα πολιτειακή διευθέτηση για τη Μολδαβία.

Ειδικότερα, προτείνεται η μετατροπή της σε ομοσπονδιακή δημοκρατία, η οποία θα αποτελείται από τον βασικό κορμό της μολδαβικής επικράτειας, την αποσχισθείσα περιοχή της Υπερδνειστερίας και την αυτόνομη περιοχή της Γκαγκαουζίας.

Μάλιστα, σε περίπτωση ένταξης της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Υπερδνειστερία και η Γκαγκαουζία θα αποκτούσαν τη δυνατότητα να προκηρύξουν δημοψηφίσματα για την ανεξαρτησία τους.

Τι προσφέρει η Ρωσία ως αντάλλαγμα

Σύμφωνα με την Bild, ως αντάλλαγμα για τις παραπάνω παραχωρήσεις, η ρωσική πλευρά εμφανίζεται διατεθειμένη να αποσύρει τα πυρηνικά όπλα που έχει αναπτύξει στη Λευκορωσία, καθώς και να εγκαταλείψει τα σχέδια εγκατάστασης πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς στη χώρα.



Η Bild υπογράμμισε ότι το συγκεκριμένο σχέδιο αποτελεί μόνο μία από τις διάφορες προτάσεις που κυκλοφορούν σε άτυπους διαπραγματευτικούς κύκλους, ενώ παραμένει ασαφές ποιες από αυτές – αν υπάρχουν – στηρίζει προσωπικά ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

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