«Μπλε ώρες» στην κορυφή της τηλεθέασης την Πέμπτη (12/11)

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Η καθημερινή βραδινή σειρά «Μπλε ώρες» του ΣΚΑΪ ήταν πρώτη επιλογή των τηλεθεατών χθες, ωστόσο δεν περνά απαρατήρητο το πλασάρισμα της σειράς «Δυο μαύρα πουκάμισα» στη δεύτερη θέση του Top 10 της Nielsen. Έχει τη σημασία του διότι, την ίδια ώρα «απέναντι» ο Alpha είχε σε απευθείας μετάδοση τον ποδοσφαιρικό αγώνα Ιταλίας-Γαλλίας στο πλαίσιο του Nations League, ως πιο ισχυρός αντίπαλος σε σχέση με τις ξένες ταινίες που είχε μερίδα του ανταγωνισμού.

Δυναμισμό ανέπτυξε και το «Deal» ξεπερνώντας σε απήχηση ακόμα και την κωμική σειρά «Φόνοι στο καμπαναριό».

Στη μέση της 10άδας με τα δημοφιλέστερα προγράμματα της ημέρας πλασαρίστηκε η κωμική σειρά «Νταντά της γειτονιάς» του Mega.

Ο ΑΝΤ1, χωρίς προτάσεις ελληνικής μυθοπλασίας στο prime time του χθες, εκπροσωπήθηκε στις διακεκριμένες θέσεις τηλεθέασης από τον «Εκατομμυριούχο-Special edition».

Το Mega είχε έντονη παρουσία καθώς εκπροσωπήθηκε στο ημερήσιο τηλεβαρόμετρο συνολικά με τέσσερις εκπομπές του, έναντι τριών του Alpha.

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