Nations League: «Φωτιά» στην κορυφή με θρίαμβο της Ιταλίας, 3-1 την Γαλλία – Ιστορικό ρεκόρ Κέιν στο Γουέμπλεϊ

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Συναρπαστική εξέλιξη αποκτά η μάχη της πρόκρισης στον 1ο όμιλο της League A του Nations League, μετά τη μεγάλη νίκη της Ιταλίας με 3-1 επί της Γαλλίας για την 5η αγωνιστική. Οι «ατζούρι» έφτασαν τους 10 βαθμούς, όσους έχουν και οι «τρικολόρ», με το Βέλγιο να ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής, έχοντας 9 βαθμούς. Την ίδια ώρα, η Αγγλία επικράτησε 2-1 της Κροατίας, με τον Χάρι Κέιν να γράφει ιστορία στο Γουέμπλεϊ, ενώ η Ισπανία συνέχισε την αήττητη πορεία της με πέμπτη διαδοχική νίκη.

Η Ιταλία νίκησε τη Γαλλία και έβαλε «φωτιά» στον όμιλο

Η Ιταλία ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι με τη Γαλλία, επικρατώντας 3-1 και ανατρέποντας τα δεδομένα στη βαθμολογία του 1ου ομίλου της League A.

Παρότι οι Γάλλοι προηγήθηκαν μόλις στο 10ο λεπτό με τον Ολίσε, οι γηπεδούχοι βρήκαν τις απαντήσεις, έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον Φραντσέσκο Πίο Εσπόζιτο.

Ο Ιταλός επιθετικός ισοφάρισε στο 26′, ενώ ο Φρατέζι ολοκλήρωσε την ανατροπή στο 63′. Ο Εσπόζιτο χτύπησε ξανά στο 75′, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1 και υπογράφοντας μία ιδιαίτερα σημαντική νίκη για την ομάδα του.

Πλέον, Ιταλία και Γαλλία ισοβαθμούν στην κορυφή με 10 βαθμούς, ενώ το Βέλγιο βρίσκεται στην τρίτη θέση με 9, μετά την εκτός έδρας επικράτησή του επί της Τουρκίας με 2-1.

Οι Βέλγοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ από το γκολ του Γκιουλέρ στο 20′, αλλά ανέτρεψαν την κατάσταση μέσα σε τρία λεπτά, χάρη στα τέρματα των Ντε Μπρόινε (27′) και Ντε Κετελάρε (30′).

Έτσι, η αναμέτρηση Βέλγιο – Ιταλία την Κυριακή 15 Νοεμβρίου αποκτά καθοριστική σημασία για την πρόκριση στα προημιτελικά.

Η Γαλλία, από την πλευρά της, έχει σαφώς ευνοϊκότερο πρόγραμμα, καθώς την τελευταία αγωνιστική υποδέχεται την Τουρκία, η οποία παραμένει χωρίς βαθμό στον όμιλο.

Ιστορική βραδιά για τον Χάρι Κέιν – Στα προημιτελικά η Αγγλία

Στον 3ο όμιλο της League A, η Αγγλία εξασφάλισε τη συμμετοχή της στα προημιτελικά, επικρατώντας 2-1 της Κροατίας στο Γουέμπλεϊ, σε μία αναμέτρηση με ξεχωριστή σημασία για τον Χάρι Κέιν.

Ο αρχηγός των «Τριών Λιονταριών» πραγματοποίησε την 126η συμμετοχή του με την εθνική Αγγλίας, ξεπερνώντας τον Πίτερ Σίλτον και κατακτώντας την πρώτη θέση στη λίστα των ποδοσφαιριστών με τις περισσότερες εμφανίσεις στην ιστορία του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.

Ο Κέιν συνδύασε το ιστορικό επίτευγμα με το νικητήριο γκολ της ομάδας του.

Η Αγγλία άνοιξε το σκορ στο 24′ με τον Ρότζερς, όμως οι Κροάτες έφεραν το παιχνίδι στα ίσα στο 59′, χάρη σε τέρμα του Σούτσιτς.

Πέντε λεπτά αργότερα, στο 64′, ο Κέιν ευστόχησε από την άσπρη βούλα, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1.

Με τη νίκη αυτή, η Αγγλία εξασφάλισε τουλάχιστον τη δεύτερη θέση του ομίλου και μαζί το εισιτήριο για την προημιτελική φάση της διοργάνωσης.

Πέντε στα πέντε για την Ισπανία

Στον ίδιο όμιλο, η Ισπανία συνέχισε την εντυπωσιακή πορεία της, επικρατώντας εκτός έδρας της Τσεχίας με 2-0.

Οι Ίβηρες, που είχαν ήδη εξασφαλίσει την πρόκρισή τους στην οκτάδα, έκαναν το 5/5, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία τους στο γκρουπ.

Ο Μπαένα άνοιξε το σκορ στο 39′ με πέναλτι, ενώ ο Πουμπίλ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Αλβανία και Λευκορωσία θα λύσουν τις διαφορές τους στο Μινσκ

Στον 1ο όμιλο της League C, Αλβανία και Λευκορωσία συνέχισαν με νίκες και θα διεκδικήσουν την απευθείας άνοδο στη League B στην τελευταία αγωνιστική.

Η Αλβανία επικράτησε εντός έδρας της Φινλανδίας με 2-0, χάρη στα γκολ των Μούτσι (35′) και Μανάι (50′).

Από την πλευρά της, η Λευκορωσία πέρασε με το ίδιο σκορ από την έδρα του Σαν Μαρίνο, με τους Γκομάνοφ (13′) και Κοντσεβόι (17′) να βρίσκουν δίχτυα.

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν την Κυριακή 15 Νοεμβρίου στο Μινσκ, σε έναν αγώνα που θα κρίνει ποια θα εξασφαλίσει την απευθείας άνοδο στη League B και ποια θα οδηγηθεί στα playoffs.

Η Αλβανία έχει το πλεονέκτημα, καθώς βρίσκεται δύο βαθμούς μπροστά από τη Λευκορωσία και της αρκεί ακόμη και η ισοπαλία για να κατακτήσει την πρώτη θέση.

Άνοδος για το Μαυροβούνιο παρά την αποβολή του Σάβιτς

Στον 2ο όμιλο της League C, το Μαυροβούνιο εξασφάλισε και μαθηματικά την άνοδο στη League B, μία αγωνιστική πριν από την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων.

Οι Μαυροβούνιοι επικράτησαν 2-1 της Λετονίας, παρότι αγωνίζονταν με παίκτη λιγότερο από το 57ο λεπτό, λόγω της αποβολής του Σάβιτς.

Ο Κρστόβιτς άνοιξε το σκορ στο 70′, αλλά η Λετονία ισοφάρισε δύο λεπτά αργότερα με τον Μέλνικς.

Τη νίκη και την άνοδο χάρισε στους γηπεδούχους ο Μάρας με γκολ στο 90’+1′, ολοκληρώνοντας ιδανικά μία δύσκολη αναμέτρηση.

Στον άλλο αγώνα του ομίλου, Αρμενία και Κύπρος αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1. Οι Κύπριοι προηγήθηκαν στο 9′ με τον Πίκη, ενώ ο Γκαριμπιάν ισοφάρισε στο 58′.

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής στους ομίλους του Nations League έχει ως εξής:

LEAGUE A

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Τουρκία-Βέλγιο 1-2

Ιταλία-Γαλλία 3-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)

Ιταλία 10

Γαλλία 10

Βέλγιο 9

Τουρκία 0 –Υποβιβασμός

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Ολλανδία-Ελλάδα 13/11, 21:45

Σερβία-Γερμανία 13/11, 21:45

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)

Ολλανδία 8

Ελλάδα 8

Γερμανία 5

Σερβία 0

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Τσεχία-Ισπανία 0-2

Αγγλία-Κροατία 2-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)

Ισπανία 15 –Προκρίθηκε στα προημιτελικά–

Αγγλία 12 –Προκρίθηκε στα προημιτελικά–

Κροατία 3

Τσεχία 0

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Νορβηγία-Ουαλία 14/11, 19:00

Πορτογαλία-Δανία 14/11, 21:45

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)

Πορτογαλία 12 –Προκρίθηκε στα προημιτελικά–

Δανία 6

Ουαλία 3

Νορβηγία 3

LEAGUE B

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Σκωτία-Β. Μακεδονία 13/11, 21:45

Σλοβενία-Ελβετία 13/11, 21:45

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)

Ελβετία 12

Σλοβενία 7

Σκωτία 4

Β. Μακεδονία 0

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Γεωργία-Ουγγαρία 14/11, 19:00

Β.Ιρλανδία-Ουκρανία 14/11, 21:45

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)

Βόρεια Ιρλανδία 8

Ουγγαρία 7

Ουκρανία 4

Γεωργία 2

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Κόσοβο-Ισραήλ 14/11, 16:00

Αυστρία-Ιρλανδία 14/11, 21:45

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)

Αυστρία 8

Κόσοβο 5

Ιρλανδία 5

Ισραήλ 2

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Σουηδία-Βοσνία 14/11, 21:45

Ρουμανία-Πολωνία 14/11, 21:45

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)

Σουηδία 10

Βοσνία/Ερζεγοβίνη 8

Πολωνία 4

Ρουμανία 0

LEAGUE C

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Αλβανία-Φινλανδία 2-0

Σαν Μαρίνο-Λευκορωσία 0-2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)

Αλβανία 12

Λευκορωσία 10

Φινλανδία 7

Σαν Μαρίνο 0

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Αρμενία-Κύπρος 1-1

Μαυροβούνιο-Λετονία 2-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)

Μαυροβούνιο 13 –Προκρίθηκε στη League B–

Κύπρος 8 –Play Offs–

Αρμενία 5

Λετονία 1

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Μολδαβία-Καζακστάν 13/11, 19:00

Σλοβακία-Νησιά Φαρόε 13/11, 21:45

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)

Σλοβακία 10

Νησιά Φαρόε 4

Μολδαβία 4

Καζακστάν 2

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Λουξεμβούργο-Εσθονία 13/11, 21:45

Βουλγαρία-Ισλανδία 13/11, 21:45

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)

Ισλανδία 8

Εσθονία 6

Βουλγαρία 4

Λουξεμβούργο 3

LEAGUE D

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Ανδόρα-Γιβραλτάρ 13/11, 21:45

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)

Μάλτα 7

Γιβραλτάρ 2 -2αγ.

Ανδόρα 1

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Λιχτενστάιν-Αζερμπαϊτζάν 13/11, 21:45

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)

Αζερμπαϊτζάν 5

Λιθουανία 4

Λιχτενστάιν 1 -2αγ.

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