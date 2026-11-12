search
ΠΕΜΠΤΗ 12.11.2026 23:50
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.11.2026 22:55

Nations League: «Ζωντανό» για 8άδα το Βέλγιο – Στα playoffs η Κύπρος

12.11.2026 22:55
nations_league

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

«Ζωντανό» για την πρόκριση στους προημιτελικούς του Nations League έμεινε επί του παρόντος το Βέλγιο μετά τη νίκη (με ανατροπή) επί της Τουρκίας με 2-1 για τον Α’ όμιλο της League A.

Την ίδια ώρα, η Κύπρος με την ισοπαλία που απέσπασε στο Ερεβάν απέναντι στην Αρμενία (1-1), εξασφάλισε επί της ουσίας το «εισιτήριο» για τα play offs της League B της διοργάνωσης. Βασικός σε όλο τον αγώνα με τους Αρμένιους ήταν ο αριστερός μπακ του Ολυμπιακού, Ναΐρ Τικνιζιάν.

Η Τουρκία προηγήθηκε στη Σμύρνη επί του Βελγίου με το γκολ του Γκιουλέρ στο 20′, αλλά πριν συμπληρωθεί το ημίωρο οι «κόκκινοι διάβολοι» είχαν φέρει τα πάνω κάτω.

Πλέον, η ομάδα του Φαν Μπόμελ παρέμεινε στο παιχνίδι της εισόδου στην τελική οκτάδα του τουρνουά, μία αγωνιστική πριν από το φινάλε των ομίλων και θα ελπίζει σε στραβοπάτημα της Γαλλίας στο ντέρμπι που ακολουθεί με την Ιταλία, έτσι ώστε όλα να κριθούν στην τελευταία… στροφή, όταν και θα υποδεχθεί την «σκουάντρα ατζούρα».

Όσον αφορά την Τουρκία, μετά την αποψινή νέα ήττα (0/4) υποβιβάστηκε και μαθηματικά στη League B.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 5ης αγωνιστικής των ομίλων του Nations League

LEAGUE A
========
1ος ΟΜΙΛΟΣ
———-

Τουρκία-Βέλγιο            1-2
(20′ Γκιουλέρ – 27′ Ντε Μπρόινε, 30′ Ντε Κετελάρε)

Ιταλία-Γαλλία            21:45
 
 
2ος ΟΜΙΛΟΣ
———-

Ολλανδία-Ελλάδα          13/11, 21:45  
Σερβία-Γερμανία          13/11, 21:45
 

3ος ΟΜΙΛΟΣ
———-

Τσεχία-Ισπανία           21:45
Αγγλία-Κροατία           21:45
 
 
4ος ΟΜΙΛΟΣ
———-

Νορβηγία-Ουαλία          14/11, 19:00
Πορτογαλία-Δανία         14/11, 21:45
 
 
LEAGUE B
========

1ος ΟΜΙΛΟΣ
———-

Σκωτία-Β. Μακεδονία      13/11, 21:45
Σλοβενία-Ελβετία         13/11, 21:45 
 
 
2ος ΟΜΙΛΟΣ
———-

Γεωργία-Ουγγαρία         14/11, 19:00
Β.Ιρλανδία-Ουκρανία      14/11, 21:45
 
 
3ος ΟΜΙΛΟΣ
———-

Κόσοβο-Ισραήλ            14/11, 16:00
Αυστρία-Ιρλανδία         14/11, 21:45
 
 
4ος ΟΜΙΛΟΣ
———-

Σουηδία-Βοσνία           14/11, 21:45
Ρουμανία-Πολωνία         14/11, 21:45
 
 
LEAGUE C
========

1ος ΟΜΙΛΟΣ
———-

Αλβανία-Φινλανδία        21:45
ΣανΜαρίνο-Λευκορωσία     21:45 
 
 
2ος ΟΜΙΛΟΣ
———

Αρμενία-Κύπρος            1-1
(58′ Γκαριμπιάν – 9′ Πίκις)

Μαυροβούνιο-Λετονία      21:45
 
 
3ος ΟΜΙΛΟΣ
———-

Μολδαβία-Καζακστάν       13/11, 19:00
Σλοβακία-Νησιά Φαρόε     13/11, 21:45 
 
 
4ος ΟΜΙΛΟΣ
———-

Λουξεμβούργο-Εσθονία     13/11, 21:45
Βουλγαρία-Ισλανδία       13/11, 21:45
 
 
LEAGUE D
========

1ος ΟΜΙΛΟΣ
———-

Ανδόρα-Γιβραλτάρ         13/11, 21:45
 
 
2ος ΟΜΙΛΟΣ
———-

Λιχτενστάιν-Αζερμπαϊτζάν 13/11, 21:45

Διαβάστε επίσης:

Φασούλας κατά ΕΟΚ: «Γιατί φοβάται η διοίκηση τον διάλογο;»

Μυθικό deal του Παναθηναϊκού με τη Novibet για το όνομα του γηπέδου στον Βοτανικό

Euroleague: Για την επιστροφή στις νίκες και τις καλές εμφανίσεις ο Ολυμπιακός κόντρα στη Ντουμπάι





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
us-aircraft-carrier
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία – Προειδοποιήσεις για νέο πόλεμο με το Ιράν

adwnis ekab
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Γεωργιάδης για ΕΚΑΒ και Κωνσταντοπούλου: Συγχαρητήρια στους διασώστες και καταγγελίες για bullying

huang nvidia ap
ΚΟΣΜΟΣ

Τρίτη εξωσυζυγική σχέση για τον Τζένσεν Χουάνγκ αποκαλύπτει το Reuters – Εργαζόταν και αυτή στην Nvidia

fournie osfp dubai
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: «Πάρτι» του Ολυμπιακού στην Sunel Arena με σόου Φουρνιέ και ιστορικό ρεκόρ Βεζένκοβ, 101-72 τη Ντουμπάι

nations_league
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Nations League: «Ζωντανό» για 8άδα το Βέλγιο – Στα playoffs η Κύπρος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
frouta-new
ΥΓΕΙΑ

Τα 4 φρούτα που «ρυθμίζουν» το σάκχαρο - Ποιο μειώνει το λίπος στην κοιλιά

varoufakis – sakellaridis – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στον αέρα τα σενάρια συνεργασίας ΜέΡΑ25 - Νέας Αριστεράς μετά τις αιχμές Βαρουφάκη για το τρίτο μνημόνιο - «Το παρελθόν να μη θολώνει το μέλλον» απαντούν

VAGGELIS_VENIZELOS_NEW_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βενιζέλος για το καλώδιο: «Μη μιλάμε για υποχωρήσεις» - Το μήνυμα για συνεργασία ΠΑΣΟΚ - ΝΔ και οι νουθεσίες στον Τσίπρα για το... ειδικό δικαστήριο

liarelis 1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η παλιά φρουρά του ΠΑΣΟΚ στη «Νησιώτισσα» και το ερώτημα για τον Λιαρέλη

xatzidakis-235
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αμηχανία στο Μαξίμου μετά τις δηλώσεις Χατζηδάκη για τη ρηματική διακοίνωση - Δεν επιβεβαιώνεται ότι θα δοθεί στους πολιτικούς αρχηγούς

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 12.11.2026 23:47
us-aircraft-carrier
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία – Προειδοποιήσεις για νέο πόλεμο με το Ιράν

adwnis ekab
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Γεωργιάδης για ΕΚΑΒ και Κωνσταντοπούλου: Συγχαρητήρια στους διασώστες και καταγγελίες για bullying

huang nvidia ap
ΚΟΣΜΟΣ

Τρίτη εξωσυζυγική σχέση για τον Τζένσεν Χουάνγκ αποκαλύπτει το Reuters – Εργαζόταν και αυτή στην Nvidia

1 / 3