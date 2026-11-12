Nations League: «Ζωντανό» για 8άδα το Βέλγιο – Στα playoffs η Κύπρος

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«Ζωντανό» για την πρόκριση στους προημιτελικούς του Nations League έμεινε επί του παρόντος το Βέλγιο μετά τη νίκη (με ανατροπή) επί της Τουρκίας με 2-1 για τον Α’ όμιλο της League A.

Την ίδια ώρα, η Κύπρος με την ισοπαλία που απέσπασε στο Ερεβάν απέναντι στην Αρμενία (1-1), εξασφάλισε επί της ουσίας το «εισιτήριο» για τα play offs της League B της διοργάνωσης. Βασικός σε όλο τον αγώνα με τους Αρμένιους ήταν ο αριστερός μπακ του Ολυμπιακού, Ναΐρ Τικνιζιάν.

Η Τουρκία προηγήθηκε στη Σμύρνη επί του Βελγίου με το γκολ του Γκιουλέρ στο 20′, αλλά πριν συμπληρωθεί το ημίωρο οι «κόκκινοι διάβολοι» είχαν φέρει τα πάνω κάτω.

Πλέον, η ομάδα του Φαν Μπόμελ παρέμεινε στο παιχνίδι της εισόδου στην τελική οκτάδα του τουρνουά, μία αγωνιστική πριν από το φινάλε των ομίλων και θα ελπίζει σε στραβοπάτημα της Γαλλίας στο ντέρμπι που ακολουθεί με την Ιταλία, έτσι ώστε όλα να κριθούν στην τελευταία… στροφή, όταν και θα υποδεχθεί την «σκουάντρα ατζούρα».

Όσον αφορά την Τουρκία, μετά την αποψινή νέα ήττα (0/4) υποβιβάστηκε και μαθηματικά στη League B.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 5ης αγωνιστικής των ομίλων του Nations League

LEAGUE A

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1ος ΟΜΙΛΟΣ

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Τουρκία-Βέλγιο 1-2

(20′ Γκιουλέρ – 27′ Ντε Μπρόινε, 30′ Ντε Κετελάρε)

Ιταλία-Γαλλία 21:45





2ος ΟΜΙΛΟΣ

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Ολλανδία-Ελλάδα 13/11, 21:45

Σερβία-Γερμανία 13/11, 21:45



3ος ΟΜΙΛΟΣ

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Τσεχία-Ισπανία 21:45

Αγγλία-Κροατία 21:45





4ος ΟΜΙΛΟΣ

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Νορβηγία-Ουαλία 14/11, 19:00

Πορτογαλία-Δανία 14/11, 21:45





LEAGUE B

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1ος ΟΜΙΛΟΣ

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Σκωτία-Β. Μακεδονία 13/11, 21:45

Σλοβενία-Ελβετία 13/11, 21:45





2ος ΟΜΙΛΟΣ

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Γεωργία-Ουγγαρία 14/11, 19:00

Β.Ιρλανδία-Ουκρανία 14/11, 21:45





3ος ΟΜΙΛΟΣ

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Κόσοβο-Ισραήλ 14/11, 16:00

Αυστρία-Ιρλανδία 14/11, 21:45





4ος ΟΜΙΛΟΣ

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Σουηδία-Βοσνία 14/11, 21:45

Ρουμανία-Πολωνία 14/11, 21:45





LEAGUE C

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1ος ΟΜΙΛΟΣ

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Αλβανία-Φινλανδία 21:45

ΣανΜαρίνο-Λευκορωσία 21:45





2ος ΟΜΙΛΟΣ

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Αρμενία-Κύπρος 1-1

(58′ Γκαριμπιάν – 9′ Πίκις)

Μαυροβούνιο-Λετονία 21:45





3ος ΟΜΙΛΟΣ

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Μολδαβία-Καζακστάν 13/11, 19:00

Σλοβακία-Νησιά Φαρόε 13/11, 21:45





4ος ΟΜΙΛΟΣ

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Λουξεμβούργο-Εσθονία 13/11, 21:45

Βουλγαρία-Ισλανδία 13/11, 21:45





LEAGUE D

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1ος ΟΜΙΛΟΣ

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Ανδόρα-Γιβραλτάρ 13/11, 21:45





2ος ΟΜΙΛΟΣ

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Λιχτενστάιν-Αζερμπαϊτζάν 13/11, 21:45

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