Εύπορος γιατρός με διαμέρισμα 1,1 εκατ. δολαρίων ο δράστης των πυροβολισμών στην Ουάσινγκτον – Η διαμάχη για τη μούχλα που εξετάζεται ως κίνητρο

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Ο δρ Ματ Λάμπερτ, ένας εύπορος γιατρός, ταυτοποιήθηκε ως ο δράστης της ένοπλης επίθεσης σε γυμναστήριο της Ουάσινγκτον που άφησε πίσω της έναν νεκρό και τέσσερις τραυματίες.

Ο δράστης διέμενε σε διαμέρισμα αξίας 1,1 εκατομμυρίου δολαρίων (περίπου 904.000 ευρώ) στο ίδιο κτίριο, ενώ το τελευταίο διάστημα βρισκόταν σε δικαστική διαμάχη με την ένωση ιδιοκτητών του κτιρίου λόγω της εμφάνισης μούχλας στην κατοικία του.

Σύμφωνα με τη New York Post, ο Λάμπερτ είχε καταθέσει αγωγή τον Μάρτιο του 2025 κατά της Ένωσης Ιδιοκτητών Διαμερισμάτων «Metropole», υποστηρίζοντας ότι οι εργασίες επισκευής του συγκροτήματος προκάλεσαν ζημιές στο ακίνητό του. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν την τοποθέτηση ικριωμάτων και προστατευτικών καλυμμάτων γύρω από το κτίριο, με τον γιατρό να αποδίδει σε αυτές την εμφάνιση μούχλας και την αυξημένη υγρασία στο εσωτερικό του σπιτιού.

Την Τετάρτη, λογαριασμός στο X που συνδέεται με τον Λάμπερτ δημοσίευσε φωτογραφίες από τις εργασίες στο διαμέρισμά του, στην περιοχή Λόγκαν Σέρκλ, συνοδεύοντάς τις με το σχόλιο: «Δύο χρόνια πολυτελούς διαβίωσης (και η αρχή μιας περιόδου 6 μηνών χωρίς ντους, στεγνωτήρα, κλιματισμό και δυνατότητα μαγειρέματος)».

Η επίθεση στο γυμναστήριο και η δικαστική αντιπαράθεση

Ο Λάμπερτ, ο οποίος κατοικούσε στον έβδομο όροφο, άνοιξε πυρ το πρωί της Πέμπτης, 12/11, στον χώρο του γυμναστηρίου, στο ισόγειο του κτιρίου. Μετά την επίθεση επέστρεψε στο διαμέρισμά του και οχυρώθηκε εκεί για σχεδόν μία ώρα, προτού αυτοκτονήσει.

Η αστυνομία της Ουάσινγκτον εξετάζει τη διαμάχη του με την ένωση ιδιοκτητών ως πιθανό κίνητρο της ένοπλης επίθεσης. Στην αγωγή που είχε καταθέσει τον Μάρτιο του 2025, ο γιατρός ανέφερε ότι πριν από την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης το σπίτι του «δεν παρουσίαζε σημαντική εισροή νερού, μούχλα, μυρωδιές μούχλας, συσσώρευση υγρασίας ή συναφείς ζημιές» πριν από τις εργασίες που πραγματοποιούνταν υπό την εποπτεία της ένωσης.

Αντίθετα, μετά την κάλυψη του κτιρίου με προστατευτική επένδυση, το διαμέρισμά του «υπέστη υποψία εισροής νερού, μούχλα, σημαντική συσσώρευση υγρασίας και/ή συναφείς ζημιές», όπως αναφερόταν στο δικόγραφο.

Ο ίδιος παρουσίαζε τον εαυτό του στην προσωπική του ιστοσελίδα ως «πιστοποιημένο από το συμβούλιο ιατρό επειγόντων περιστατικών με πάνω από δύο δεκαετίες κλινικής εμπειρίας», ενώ παράλληλα δραστηριοποιούνταν ως στέλεχος στον κλάδο της ιατρικής τεχνολογίας.

«Έχει βαθιά γνώση των κανονισμών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και του αντίκτυπού τους στην υιοθέτηση της τεχνολογίας», αναφέρει η ιστοσελίδα του. Σε άλλο σημείο αναφέρεται ότι μοιράζει τον χρόνο του μεταξύ των «βουνών της Δυτικής Βιρτζίνια και της γειτονιάς Λόγκαν Σέρκλ στην Ουάσινγκτον».

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