Persona non grata ο Μελανσόν στο Ισραήλ – Δε ζήτησα να πάω, απαντά ο επικεφαλής της «Ανυπότακτης Γαλλίας»

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Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι απαγορεύει την είσοδο στο έδαφός του στον Ζαν-Λικ Μελανσόν, τον επικεφαλής της Ανυπότακτης Γαλλίας, γαλλικού κόμματος της ριζοσπαστικής Αριστεράς, αποδίδοντας στο κόμμα του μια «εξαιρετικά εχθρική θέση απέναντι στο Ισραήλ».

NEW: Israel has banned French left-wing leader Jean-Luc Mélenchon from entering the country. pic.twitter.com/Wj5R7TFiPl November 12, 2026

Σε μια πρώτη αντίδραση στον ραδιοφωνικό σταθμό France Info, ο Μελανσόν δήλωσε ότι του «έχει απαγορευτεί η είσοδος σε ένα έδαφος στο οποίο ουδέποτε ζήτησα να εισέλθω». «Λυπάμαι που η κυβέρνηση του Ισραήλ με κυνηγά με αυτόν τον τρόπο», πρόσθεσε.

🔴🗣️ "Je regrette que le gouvernement d'Israël me poursuive de cette manière", dénonce Jean-Luc Mélenchon, interdit de territoire en Israël. L'état hébreu a annoncé jeudi qu'il interdisait l'entrée sur son territoire au dirigeant de la France insoumise, imputant à sa formation… pic.twitter.com/3fxuIn43E6 — franceinfo (@franceinfo) November 12, 2026

«Το Ισραήλ θα αντιδράσει αποφασιστικά απέναντι σε αυτούς που προσπαθούν να το βλάψουν και δεν θα επιτρέψει σε άτομα που ενεργούν εναντίον των συμφερόντων του και υποκινούν μίσος εναντίον των πολιτών του να εισέλθουν στο έδαφός του», δήλωσε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση.

🇫🇷🇮🇱 Israël a annoncé jeudi interdire l'entrée sur son territoire au dirigeant de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon, imputant à sa formation de gauche radicale une "position extrêmement hostile à Israël" ⤵️ pic.twitter.com/HAWEiwc4b4 November 12, 2026

Κατά τη διάρκεια συνάντησης το Σάββατο στο Παρίσι όπου παρουσίασε το πρόγραμμα του κόμματος Ανυπότακτη Γαλλία (LFI), ο Μελανσόν, υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές, κατήγγειλε εκ νέου «γενοκτονία» στη Γαζα –κατηγορία που απέρριψε κατηγορηματικά το Ισραήλ — και επέκρινε δριμύτατα τη «σταδιακή προσάρτηση της Δυτικής Όχθης», η οποία τελεί υπό ισραηλινή κατοχή.

Ο υπουργός Γκιντεόν Σάαρ δήλωσε ότι αυτή η απαγόρευση ισχύει και για την επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της LFI, Ματίλντ Πανό.

«Και οι δύο έκαναν δηλώσεις διατυπώνοντας ψευδείς κατηγορίες για εγκλήματα που αποδίδονται στο Ισραήλ», ενώ κατηγορώντας επίσης τον Μελανσόν ότι κάλεσε «γαλλικά πολεμικά πλοία να συνοδεύσουν παράνομους στολίσκους με προορισμό τη Γάζα», προστίθεται στην ανακοίνωση.

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