Αλλάζει το πλαίσιο για τη μοριοδότηση αθλητών μετά το σκάνδαλο με την κόρη Τσαβδαρίδη – Συμμετοχή άνω του 50% για ομαδικά αθλήματα 

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Τη συνολική αναμόρφωση του πλαισίου μοριοδότησης των διακριθέντων αθλητών για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, με αυστηρότερα και περισσότερο αντικειμενικά κριτήρια, προανήγγειλε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Μιλώντας στην τηλεόραση της ΕΡΤ, γνωστοποίησε ότι, κατόπιν εντολής του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, το υπουργείο επεξεργάζεται μια συνολική πρόταση αλλαγών, η οποία θα παρουσιαστεί εντός Νοεμβρίου, με βασικούς άξονες την πραγματική συμμετοχή των αθλητών στους αγώνες, τη διάρκεια της συστηματικής ενασχόλησής τους με το άθλημα και τον περιορισμό των περιθωρίων καταστρατήγησης των ευεργετικών διατάξεων.

«Θέλουμε να κάνουμε ακόμη πιο στέρεο και πιο στιβαρό το νομοθετικό πλαίσιο και να περιορίσουμε το περιθώριο καταστρατήγησης», δήλωσε η κα. Ζαχαράκη. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να αλλάξουν αιφνιδιαστικά οι κανόνες για τους μαθητές που βρίσκονται ήδη σε διαδικασία προετοιμασίας, καθώς η νέα ρύθμιση θα συνοδεύεται από μεταβατικές διατάξεις. Η υπουργός εξήγησε ότι στο νέο πλαίσιο θα τεθεί στο επίκεντρο η πραγματική αθλητική δραστηριότητα των μαθητών, πέρα από τη μεμονωμένη συμμετοχή σε μία διοργάνωση ή την επίτευξη μιας διάκρισης.

«Θα δώσουμε μεγάλη έμφαση στη διαχρονικότητα της ενασχόλησης με το άθλημα. Πόσα χρόνια ένας αθλητής βρίσκεται στη διαδικασία του αθλήματος, συμμετέχει και πώς συμμετέχει. Είναι πολύ σημαντικό το είδος της συμμετοχής και πώς αποδεικνύεται», σημείωσε η κα. Ζαχαράκη.

Αναφερόμενη στα ομαδικά αθλήματα, υπενθύμισε ότι ήδη προβλέπεται συμμετοχή σε ποσοστό άνω του 50% (+1) των αγώνων, επισημαίνοντας ωστόσο ότι πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά ο τρόπος με τον οποίο αποδεικνύεται η πραγματική αγωνιστική παρουσία. Στο πλαίσιο της επανεξέτασης θα αξιολογηθούν επίσης η διάκριση μεταξύ ατομικών και ομαδικών αθλημάτων, οι διαφορετικές κατηγορίες αθλημάτων και τα ποσοστά μοριοδότησης που προβλέπονται σήμερα.

«Έχουμε παιδιά τα οποία αθλούνται και δίνουν προσωπικό χρόνο χρόνια ολόκληρα και μαζί με αυτά οι γονείς τους, οι οικογένειες, οι προπονητές και οι αθλητικοί σύλλογοι. Δεν μπορούν να αδικηθούν αυτά τα παιδιά που καταβάλλουν τεράστια προσπάθεια», τόνισε.

Η Σοφία Ζαχαράκη επισήμανε ότι η επανεξέταση του πλαισίου δεν ξεκίνησε εξαιτίας της πρόσφατης επικαιρότητας, καθώς είχε ήδη προηγηθεί συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για τη βελτίωση των σχετικών διατάξεων. Όπως ανέφερε, το άρθρο 34 του νόμου του 1999, που προβλέπει τα ευεργετήματα για τους διακριθέντες αθλητές, έχει υποστεί συνολικά 51 τροποποιήσεις, καθώς διαδοχικές κυβερνήσεις έχουν επιχειρήσει να προσαρμόσουν και να εξορθολογίσουν το ισχύον καθεστώς.

Η νέα πρόταση είναι σε επεξεργασία, σε συνεργασία με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού Γιώργο Μαυρωτά, τη Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής. Η κα. Ζαχαράκη έθεσε ως βασική προϋπόθεση της αναμόρφωσης τη διασφάλιση της δικαιοσύνης και της αξιοκρατίας στην πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

«Το κομμάτι της δικαιοσύνης είναι για μένα πολύ κεντρικό. Να φανταστούμε πόσα χρόνια προσπαθούν τα παιδιά, οι οικογένειές τους, με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών, για να μπουν στο Πανεπιστήμιο. Αυτό πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύεται από δικαιοσύνη και πλήρη αξιοκρατία, την οποία ο θεσμός των Πανελλαδικών έχει κερδίσει. Άρα, ας μην αφήνουμε παράθυρα. Να τα κλείσουμε όλα και πραγματικά να υπάρχει δικαιοσύνη και, κυρίως, δικαίωση στον κόπο των παιδιών», υπογράμμισε.

Αναφερόμενη στο σκάνδαλο με την μοριοδότηση της κόρης του Λάζαρου Τσαβδαρίδη η Σοφία Ζαχαράκη διευκρίνισε ότι η διαδικασία υποβολής των σχετικών αιτήσεων πραγματοποιείται ψηφιακά, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη να μην υπάρχει στοχοποίηση παιδιών και να εξετάζονται όλα τα πραγματικά δεδομένα πριν εξαχθούν συμπεράσματα.

Η υπουργός κατέστησε σαφές ότι η αναμόρφωση του πλαισίου θα προχωρήσει με μεταβατικές προβλέψεις, προκειμένου να μην ανατραπεί ο προγραμματισμός μαθητών και οικογενειών, θέτοντας ενδεικτικά μια προοπτική περίπου δύο ετών για την εφαρμογή του. Όπως εξήγησε, οι μαθητές που συμμετέχουν φέτος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις δεν πρόκειται να αιφνιδιαστούν από αλλαγές στους κανόνες.

Τι ισχύει σήμερα για τις θέσεις των διακριθέντων αθλητών

Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι θέσεις που προβλέπονται για τις συγκεκριμένες κατηγορίες διακριθέντων αθλητών είναι υπεράριθμες, δηλαδή προστίθενται στον αριθμό των εισακτέων της γενικής κατηγορίας και δεν αφαιρούν θέσεις από τους υπόλοιπους υποψηφίους. Με βάση το ισχύον πλαίσιο, προβλέπονται υπεράριθμες θέσεις σε ποσοστό 20% για τα ΤΕΦΑΑ και 3% για τα λοιπά πανεπιστημιακά Τμήματα, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η νομοθεσία, ενώ η προσαύξηση των μορίων διαφοροποιείται ανάλογα με την αθλητική διάκριση.

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