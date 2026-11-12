Συναγερμός στo κέντρο της Αθήνας: Κατέρρευσε τμήμα κτιρίου στην Κολοκοτρώνη

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Συναγερμός σήμανε στο κέντρο της Αθήνας, μετά την κατάρρευση τμήματος του εσωτερικού στέγης και τοίχου ενός κτιρίου στην οδό Κολοκοτρώνη 32.

Στο σημείο μεταβαίνει η Πυροσβεστική ενώ έχουν σπεύσει συνεργεία του Δήμου.