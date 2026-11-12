Συναγερμός στη Σκόπελο για τουλάχιστον 60 κρούσματα γαστρεντερίτιδας – Έλεγχοι στο νερό

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Αυξημένος αριθμός περιστατικών γαστρεντερίτιδας καταγράφεται στη Σκόπελο από τις αρχές Οκτωβρίου, με τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες να κινητοποιούνται για τη διερεύνηση της αιτίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το τοπικό Κέντρο Υγείας έχει καταγράψει τουλάχιστον 60 περιστατικά, ενώ η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενημερώθηκε για την κατάσταση τις προηγούμενες ημέρες και εξετάζει τα διαθέσιμα στοιχεία.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης, το Κέντρο Υγείας πρόκειται να αποστείλει δείγματα στο νοσοκομείο του Βόλου για εργαστηριακό έλεγχο, με στόχο να προσδιοριστεί ο ιός που προκάλεσε τα συμπτώματα στους ασθενείς. Για την εμφάνιση των κρουσμάτων έχει ενημερωθεί και ο ΕΟΔΥ.

Παράλληλα, προγραμματίζεται η μετάβαση κλιμακίου της Διεύθυνσης Υγείας στο νησί έως την ερχόμενη Τρίτη, προκειμένου να συλλεχθούν δείγματα και να πραγματοποιηθούν έλεγχοι στο πόσιμο νερό, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.

Οι υγειονομικές Αρχές επιχειρούν επίσης να χαρτογραφήσουν τα κρούσματα, ώστε να διερευνηθεί αν πρόκειται για περιστατικά που συνδέονται με την ίδια ιογενή αιτία.

Προς το παρόν, πάντως, δεν διατυπώνεται ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς η εικόνα των τελευταίων ημερών δείχνει υποχώρηση των κρουσμάτων.

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