«Μας λένε γύφτους, ντρεπόμαστε αλλά είναι εντάξει»: Συγκλονιστικό σημείωμα μαθητή Ρομά για τις δυσκολίες που βιώνει στο σχολείο

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Ενδεικτικό των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ένα παιδί Ρομά στο σχολείο είναι το σημείωμα – εξομολόγηση ενός εφήβου μαθητή στην Κρήτη, όταν κλήθηκε να περιγράψει σε εργασία του πώς περνά στην τάξη του.

«Σου γράφω αυτό το μήνυμα, για το γυμνάσιο, για να σου πω πώς περνάω. Περνάω καλά με τον φίλο μου τον Τάσο. Έχει κυλικείο. Μου αρέσει λίγο γιατί μας λένε γύφτους και μας βάζουν μαθήματα που δεν μπορούμε να τα κάνουμε και ντρεπόμαστε, αλλά είναι εντάξει», έγραψε ο μαθητής.

Η δασκάλα του, Λίλα Τρουλινού μόλις είδε την αφοπλιστική απάντησή του, ανήρτησε ανώνυμα την απάντηση του μαθητή της στα κοινωνικά δίκτυα, με σκοπό να ευαισθητοποιήσει.

«Φέτος έχουμε για πρώτη φορά πολλά παιδιά Ρομά στο σχολείο. Και για πρώτη φορά έχουμε πετύχει να έχουμε τάξη ΖΕΠ (ζώνες εκπαιδευτικής προτεραιότητας για την υποστήριξη μαθητών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες). Μεγάλη χαρά που το καταφέραμε.

Και τα παιδιά νομίζω είναι ευχαριστημένα. Είναι παιδιά όμορφα, ζωηρά, αεικίνητα, αφοπλιστικά μέσα στην ειλικρίνειά τους. “Γεια σου αφεντικό”, λένε στον διευθυντή. Δεν κάνουν σκέψεις δεύτερες. Η συμπεριφορά τους, ο λόγος τους είναι άμεσος και ευθύβολος. Ακολουθούνε τη μοίρα των γονιών τους, που μετακινούνται συνέχεια, σε χωριά, σε αγορές.

Τα περισσότερα (σχεδόν όλα) δεν ξέρουν ανάγνωση, γραφή. Ανάμεσά τους και ο Χ, ένα σιωπηλό παιδί με μεγάλα μάτια και σοβαρότητα χιλίων ενηλίκων. Ζωγραφίζει ωραία.

Το λένε και οι δάσκαλοι του δημοτικού πόσο χαρισματικός είναι. Τώρα στην Α’ Γυμνασίου, συναναστρέφεται μόνο τον μικροκαμωμένο ξάδελφό του και μιλάει λίγο με τους άλλους Ρομά. Έχει τόση θλίψη στα μάτια και τόση πίκρα. Πονάει η ψυχή μου. Μου έγραψε δυο λόγια σε μια εργασία στην τάξη:

[το σχολείο] μου αρέσει λίγο γιατί μας λένε γύφτοι και μας βάζουν μαθήματα και μεις δεν μπορούμε να τα κάνουμε και ντρεπόμαστε αλλά είναι εντάξει».

Ο μαθητής φοιτά στο σχολείο εντασσόμενος στο πρόγραμμα του υπουργείου Παιδείας «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας». Πρόκειται για θεσμό που στοχεύει στην ισότιμη ένταξη μαθητών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και την άρση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων.

Στις σχολικές μονάδες που εντάσσονται στις ΖΕΠ λειτουργούν ειδικές τάξεις υποδοχής χωρισμένες σε μαθητές με μηδενική ή ελάχιστη γνώση της ελληνικής γλώσσας με στόχο την ταχεία εκμάθηση και μαθητές με μέτρια γνώση, που χρειάζονται ενισχυτική υποστήριξη. Ομάδες – στόχος της πρωτοβουλίας είναι μαθητές με πολιτισμικές, θρησκευτικές ή γλωσσικές ιδιαιτερότητες, παιδιά μεταναστών, προσφύγων και Ρομά.

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