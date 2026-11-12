Μετά το επεισόδιο με την επιθεωρήτρια που έστειλε στο νοσοκομείο, καταγγελία κι από διασώστες του ΕΚΑΒ κατά της Ζωής για ειρωνείες και προσβολές

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Νέα διάσταση λαμβάνει η υπόθεση της προϊσταμένης της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» μετά από λιποθυμικό επεισόδιο που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια έντονης αντιπαράθεσης με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Μετά τις δημόσιες παρεμβάσεις του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και της υπουργού Εργασίας, Νίκης Κεραμέως, ακολούθησε η καταγγελία διασωστών του ΕΚΑΒ για τη συμπεριφορά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας κατά τη διάρκεια της παραλαβής της επιθεωρήτριας από το ασθενοφόρο.

Συγκεκριμένα, με ανακοίνωσή τους, οι διασώστες καταγγέλλουν απρεπή και ανάρμοστη συμπεριφορά, υποστηρίζοντας ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου ειρωνευόταν τους συναδέλφους τους και προσέβαλλε τον επαγγελματισμό τους την ώρα που εκτελούσαν τα καθήκοντά τους.

Η καταγγελία των διασωστών του ΕΚΑΒ: «Κάνετε show για εργαλειοποίηση του περιστατικού»

Στην ανακοίνωσή τους, οι διασώστες αναφέρονται συγκεκριμένα στη συμπεριφορά που, όπως καταγγέλλουν, αντιμετώπισαν οι συνάδελφοί τους κατά την παραλαβή της ασθενούς.

Όπως υποστηρίζουν, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τούς απηύθυνε τη φράση «κάνετε show για εργαλειοποίηση του περιστατικού», αμφισβητώντας με αυτόν τον τρόπο τον επαγγελματισμό τους.

Οι ίδιοι κάνουν λόγο για συμπεριφορά που προσβάλλει τους δημόσιους λειτουργούς, ενώ επισημαίνουν ότι εκδηλώθηκε την ώρα που οι διασώστες είχαν κληθεί να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε μία ασθενή.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Είναι αδιανόητο, μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου να υποπίπτει σε τόσο ανεπίτρεπτη συμπεριφορά εναντίον Δημοσίων Λειτουργών και ενός Ασθενούς συμπολίτη μας».

Ολόκληρη η καταγγελία:

«Καταγγέλλουμε την απρεπή και ανάρμοστη συμπεριφορά της Προέδρου του κόμματος

Πλεύσης Ελευθερίας κας ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ σε συναδέλφους Διασώστες του Ε.Κ.Α.Β.

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους.

Συγκεκριμένα κατά την παραλαβή περιστατικού ειρωνευόταν τους Συναδέλφους,

προσβάλλοντας τον επαγγελματισμό τους λέγοντας «κάνετε show για εργαλειοποίηση του

περιστατικού», αδιαφορώντας για την κατάσταση της υγείας της ασθενούς.

Είναι αδιανόητο, μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου να υποπίπτει σε τόσο ανεπίτρεπτη

συμπεριφορά εναντίων Δημοσίων Λειτουργών και ενός Ασθενούς συμπολίτη μας.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Γεώργιος Μαθιόπουλος Ο Γ. Γραμματέας

Αναστάσιος»

Η παρέμβαση Γεωργιάδη

Το περιστατικό είχε προκαλέσει νωρίτερα την έντονη αντίδραση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος με δημόσια ανάρτησή του γνωστοποίησε τη μεταφορά της προϊσταμένης επιθεωρήτριας στο νοσοκομείο και περιέγραψε το ιστορικό της υπόθεσης.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στις διαδοχικές αναβολές των ακροάσεων, στις αιτήσεις εξαίρεσης επιθεωρητών και στις μηνύσεις που, όπως υποστήριξε, έχουν κατατεθεί από την πλευρά της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Πριν λίγο ενημερώθηκα ότι το ΕΚΑΒ παρέλαβε και μετέφερε μετά από λιποθυμικό επεισόδιο σε Νοσοκομείο των Αθηνών την προϊσταμένη επιθεωρήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής της Επιθεώρησης Εργασίας. Η κυρία προϊσταμένη επιθεωρήτρια λιποθύμησε μετά από έντονο φραστικό επεισόδιο με την… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 12, 2026

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, οι αρχικές καταγγελίες της εργαζομένης, κυρίας Καρακίτσου, υποβλήθηκαν στις 12 και 13 Φεβρουαρίου 2026 και αφορούσαν φερόμενες παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας.

Η πρώτη συζήτηση είχε οριστεί για τις 24 Φεβρουαρίου, αλλά αναβλήθηκε κατόπιν αιτήματος της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας για τις 23 Απριλίου.

Στη συνέχεια, υποβλήθηκε αίτηση εξαίρεσης του επιθεωρητή που είχε αναλάβει την υπόθεση, η οποία απορρίφθηκε. Ακολούθησε μήνυση σε βάρος του, με αποτέλεσμα να ματαιωθεί η εξέταση της καταγγελίας και να οριστεί νέος επιθεωρητής.

Η επόμενη ακρόαση προσδιορίστηκε για τις 17 Ιουνίου, ωστόσο υποβλήθηκε νέα αίτηση εξαίρεσης, αυτή τη φορά σε βάρος της προϊσταμένης επιθεωρήτριας, και η διαδικασία ματαιώθηκε εκ νέου.

Ακολούθησαν νέοι προσδιορισμοί για τις 2 Σεπτεμβρίου και τις 8 Οκτωβρίου, ενώ η τελευταία ημερομηνία εξέτασης ορίστηκε για τις 12 Νοεμβρίου.

Όπως υποστήριξε ο Άδωνις Γεωργιάδης, κατά τη διαδικασία της 12ης Νοεμβρίου κατατέθηκε νέα μήνυση σε βάρος της προϊσταμένης επιθεωρήτριας, ενώ η έντονη αντιπαράθεση που ακολούθησε προηγήθηκε του λιποθυμικού επεισοδίου.

Ο υπουργός ζήτησε την παρέμβαση των εισαγγελικών αρχών, εκφράζοντας παράλληλα την ανησυχία του για το ενδεχόμενο οι επιθεωρητές να αποφεύγουν να αναλάβουν την υπόθεση λόγω των αντιπαραθέσεων και των μηνύσεων.

Η επίσκεψη Κεραμέως στο νοσοκομείο και το μήνυμα για τους επιθεωρητές

Την προϊσταμένη της Επιθεώρησης Εργασίας επισκέφθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» και η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, η οποία τοποθετήθηκε δημόσια για το περιστατικό.

Μόλις επισκέφθηκα στο νοσοκομείο την Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας που διακομίστηκε με ασθενοφόρο μετά από κρίση πανικού κατά την εξέταση καταγγελίας εργαζομένης κατά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.



Η Αρχή επιτελεί κρίσιμο θεσμικό έργο… — Niki Kerameus (@nkerameus) November 12, 2026

Η υπουργός υπογράμμισε τον κρίσιμο ρόλο της Ανεξάρτητης Αρχής στην εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και στην προστασία των εργαζομένων.

Όπως τόνισε, οι λειτουργοί της Επιθεώρησης Εργασίας πρέπει να ασκούν τα καθήκοντά τους με ανεξαρτησία και αξιοπρέπεια, χωρίς να υφίστανται πιέσεις ή επιθέσεις.

Παράλληλα, επισήμανε ότι ο σεβασμός στους θεσμούς και η ανεμπόδιστη εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αρχές κάθε δημοκρατικής Πολιτείας.

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