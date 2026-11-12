Άμεση απάντηση της φρεγάτας «Λήμνος» στην τουρκική πρόκληση – Σε διεθνή ύδατα πλέει το Abeille Marengo

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Νέα εξέλιξη σημειώθηκε στις έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, καθώς τουρκική φρεγάτα απηύθυνε ηχητικό μήνυμα μέσω ασυρμάτου προς το γαλλικής σημαίας ερευνητικό πλοίο «Abeille Marengo», το οποίο πραγματοποιεί έρευνες νοτιοανατολικά της Καρπάθου, σε διεθνή ύδατα εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Άμεση ήταν η αντίδραση του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, με τη φρεγάτα «Λήμνος» να απαντά μέσω ασυρμάτου ότι οι εργασίες συνεχίζονται κανονικά, βάσει του ελληνικού σχεδιασμού και των αδειών που έχουν χορηγηθεί από τις αρμόδιες ελληνικές και κυπριακές αρχές, καθώς και των σχετικών NAVTEX.

To περιστατικό σημειώθηκε μόλις το «Abeille Marengo» εισήλθε στα διεθνή ύδατα νοτιοανατολικά της Καρπάθου. Η τουρκική φρεγάτα TCG Gökova υποστήριξε μέσω ασυρμάτου ότι το γαλλικό ερευνητικό πλοίο κινείται εντός τουρκικής υφαλοκρηπίδας, επαναλαμβάνοντας τις θέσεις της Άγκυρας για την περιοχή.

H τουρκική πλευρά προχώρησε σε ανάγνωση ηχητικού μηνύματος προς το ερευνητικό σκάφος, επαναλαμβάνοντας το περιεχόμενο της τουρκικής NAVTEX που εκδόθηκε το βράδυ της Τρίτης και κάνει λόγο για ανάγκη τουρκικής «συγκατάθεσης» για τη διεξαγωγή των ερευνών. Ωστόσο, στο μήνυμα δεν γίνεται αναφορά σε αδειοδότηση από τις τουρκικές αρχές.

Η απάντηση της φρεγάτας «Λήμνος»

Η ελληνική φρεγάτα «Λήμνος» απάντησε άμεσα στο τουρκικό μήνυμα, επισημαίνοντας ότι οι έρευνες πραγματοποιούνται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τις ελληνικές ναυτικές οδηγίες.

Το «Abeille Marengo» συνεχίζει κανονικά την αποστολή του, εκτελώντας τις εργασίες που προβλέπονται στο πλαίσιο του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

Στρατιωτικές πηγές αναφέρουν, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ότι η αντίδραση της Άγκυρας ήταν αναμενόμενη, ενώ υπογραμμίζουν ότι οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της αποστολής. Παράλληλα, σημειώνουν ότι εφαρμόζεται η αρχή της αναλογικότητας, με τη ναυτική παρουσία να προσαρμόζεται στις κινήσεις της τουρκικής πλευράς, ώστε να διασφαλίζονται οι συνθήκες για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των ερευνών.

Ειδικότερα, από την Αθήνα έχει αποφασιστεί ότι η παρουσία του Πολεμικού Ναυτικού ή του Λιμενικού Σώματος θα είναι αντίστοιχη της τουρκικής παρουσίας στην περιοχή. Σε περίπτωση, δηλαδή, που παραπλέει τουρκική φρεγάτα ή σκάφος της ακτοφυλακής, οι ελληνικές αρχές θα αναπτύσσουν μονάδα ανάλογων δυνατοτήτων. Παράλληλα, προβλέπεται η διαθεσιμότητα πρόσθετων μέσων σε εύθετο χρόνο, εφόσον απαιτηθεί.

Οι έρευνες για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Υπενθυμίζεται ότι το «Abeille Marengo» πραγματοποιεί τις απαραίτητες εργασίες χαρτογράφησης του θαλάσσιου πυθμένα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου (Great Sea Interconnector – GSI). Είχαν προηγηθεί δοκιμές βαθμονόμησης του εξοπλισμού στα ανοιχτά της Κρήτης, προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία και η ακρίβεια των μετρήσεων.

Οι έρευνες αφορούν την καταγραφή του βάθους, της μορφολογίας του βυθού και των γεωλογικών χαρακτηριστικών της περιοχής, με στόχο να προσδιοριστεί η καταλληλότερη και ασφαλέστερη όδευση για την πόντιση του υποθαλάσσιου καλωδίου.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής των ερευνών πραγματοποιείται σε διεθνή ύδατα, εντός της οριοθετημένης ελληνικής ΑΟΖ, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη διαρκή επιτήρηση της αποστολής και τον στενό συντονισμό Αθήνας και Λευκωσίας.

Την ίδια ώρα, η τουρκική πλευρά είχε προαναγγείλει ότι η πορεία του γαλλικού ερευνητικού πλοίου θα τελεί υπό την παρακολούθηση τουρκικών πολεμικών πλοίων, ενώ η Αθήνα βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων νέων περιστατικών κατά τη διάρκεια των ερευνών.

Παράλληλα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης αναμένουν την ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, η οποία έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο και αφορά τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου και την πόντιση του καλωδίου.

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