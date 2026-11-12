Η κυβερνητική αντίφαση με τη ρηματική διακοίνωση και το παράδοξο της… ενημέρωσης από Γεραπετρίτη

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Αν ο κυβερνητικός βουλευτής Δημήτρης Καιρίδης, που λέει ότι η ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας στην Άγκυρα για το καλώδιο, είναι ανώδυνη και ισχύει επίσης αυτό που λέει γενικά η κυβέρνηση ότι δεν τρέχει κάστανο και δεν μας αφορά αυτό που κάνει το Παρίσι για το πλοίο των ερευνών, τότε προς τι η ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από τον Γιώργο Γεραπετρίτη; Θα αρκούσε μία απλή ενημέρωση των τομεαρχών των κομμάτων, ώστε χωρίς τυμπανοκρουσίες να γίνει αυτή η ενημέρωση.

Άλλωστε πολιτικούς αρχηγούς σπάνια ενημερώνει αυτή η κυβέρνηση για τα μείζονος σημασίας εθνικά θέμα – άρα προς τι για κάτι τόσο… επουσιώδες όπως λέει.

Επιπλέον υπάρχει και η εξής παραδοξότητα: Αφού η ρηματική διακοίνωση είναι γαλλική και δεν αφορά την Ελλάδα – έτσι λέει η κυβέρνηση – πώς γίνεται και θα ενημερώσει γι’ αυτήν ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών; Κομιστής είναι ο Γεραπετρίτης;

Έτσι όπως τα λέει από το περασμένο σαββατοκύριακο η κυβέρνηση το σωστό και το λογικό είναι να πάνε τα κόμματα της αντιπολίτευσης όχι στο ΥΠΕΞ, αλλά… απέναντι, στη γαλλική πρεσβεία να ενημερωθούν από τον Γάλλο πρέσβη.

Και άλλωστε, με ποια διαδικασία και για ποιο λόγο, αφού δεν μας αφορά όπως λέει η λαοπρόβλητη κυβέρνηση, ενημερώθηκε η Αθήνα από τον Μακρόν για μία γαλλική ρηματική διακοίνωση προς τρίτο κράτος για ένα θέμα που το… χειρίζεται αποκλειστικά η Γαλλία;

Μάλιστα ο Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε ότι ο Γεραπετρίτης θα δώσει τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας στους πολιτικούς αρχηγούς. Έχει στα χέρια του τη ρηματική διακοίνωση ο Γεραπετρίτης; Και γιατί;

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