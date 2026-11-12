Μνήμες Τσιτουρίδη από την παραίτηση Τσαβδαρίδη

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Ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης δεν είναι το πρώτο κυβερνητικό στέλεχος της Νεας Δημοκρατίας που έχασε την κυβερνητική του θέση επειδή «αμάρτησε για το παιδί του».

Πίσω στο μακρινό 2004 – όταν ακόμα η κυβέρνηση Κώστα Καραμανλή ήταν φρέσκια – ο υπουργός τότε Αγροτικής Ανάπτυξης Σάββας Τσιτουρίδης παραιτήθηκε. Τι είχε γίνει;

Τη μετεγγραφή φοιτητή, ο οποίος είναι ήταν γιος υπουργού, από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο είχε καταγγείλει στη Βουλή η τότε βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Συλβάνα Ράπτη.

Επρόκειτο για τον Κυριάκο Τσιτουρίδη, γιο του τότε υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο ΚυριάκοςΤσιτουρίδης είχε κάνει αίτηση μετεγγραφής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, η οποία αρχικά απορρίφθηκε.

Στη συνέχεια επανήλθε με ένστασή του, επικαλούμενος «πρόσθετους λόγους ασφαλείας», λόγω της υπουργικής ιδιότητας του πατέρα του και των επικείμενων τότε Ολυμπιακών Αγώνων.

Αργά το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο τότε πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής επικοινώνησε με τον τότε υπουργό από τον οποίο ζήτησε να παραιτηθεί όπως και έγινε.

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