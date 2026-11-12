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12.11.2026 08:11

Παραιτήθηκε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης – «Ανεπαρκείς οι εξηγήσεις του»

12.11.2026 08:11
Lazaros-Tsavaridis

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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε δεκτή την παραίτηση που υπέβαλε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης.

Οι εξηγήσεις που έδωσε ο κ. Τσαβδαρίδης σχετικά με την υπόθεσή του δεν κρίθηκαν επαρκείς. 

Οι καταγγελίες για τους αγώνες χάντμπολ

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε από το MEGA και αφορά τη φερόμενη συμμετοχή της κόρης του τέως πλέον υφυπουργού σε ομάδα χάντμπολ της Βόρειας Ελλάδας, η οποία κατέκτησε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νεανίδων.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η νεαρή εμφανιζόταν στα φύλλα αγώνων χωρίς να έχει ουσιαστική αγωνιστική παρουσία, γεγονός που θα μπορούσε να της εξασφαλίσει πρόσθετη μοριοδότηση για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Όπως μεταδόθηκε, για την αναγνώριση της συγκεκριμένης αθλητικής διάκρισης αρκούσε η καταχώριση στο φύλλο αγώνα στο 50% συν έναν από τους αγώνες της ομάδας, χωρίς να απαιτείται πραγματικός χρόνος συμμετοχής.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν οι καταγγελίες του προπονητή, ο οποίος υποστήριξε ότι η κόρη του υφυπουργού δεν συμμετείχε σε προπονήσεις ούτε αγωνίστηκε, ενώ αναφέρθηκε και σε προσδοκία οικονομικής ενίσχυσης του συλλόγου.

Τι υποστήριξε ο Τσαβδαρίδης

Ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης απέρριπτε κατηγορηματικά τις καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι η κόρη του εισήχθη στη Γεωπονική Σχολή της Λάρισας αποκλειστικά με τη βαθμολογία των Πανελλαδικών Εξετάσεων, χωρίς να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε πρόσθετη αθλητική μοριοδότηση.

Διευκρίνισε, μάλιστα, ότι η κόρη του δεν φοίτησε τελικά στη συγκεκριμένη σχολή, καθώς σπουδάζει σε πανεπιστήμιο της Κύπρου.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κόρη του αγωνίστηκε κανονικά με την ομάδα, διαθέτοντας νόμιμο δελτίο αθλήτριας, ενώ αρνήθηκε οποιαδήποτε προσωπική παρέμβαση για την ένταξή της στον σύλλογο ή για την οικονομική ενίσχυσή του.

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