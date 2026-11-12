ISOPIPE: Νέα ένταξη στην ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ με εξαγωγική παρουσία σε περισσότερες από 40 χώρες παγκοσμίως

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Την περαιτέρω διεύρυνση της κοινότητάς της με ελληνικές παραγωγικές επιχειρήσεις συνεχίζει η Πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, ανακοινώνοντας την ένταξη της ISOPIPE Α.Ε., εταιρείας που δραστηριοποιείται στον κλάδο των τεχνικών μονώσεων και διαθέτει διεθνή παρουσία σε περισσότερες από 40 χώρες.

Η νέα συμμετοχή ενισχύει το δίκτυο των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που διατηρούν την έδρα, την παραγωγική δραστηριότητα και την ιδιοκτησία τους στην Ελλάδα, αναπτύσσοντας παράλληλα εξαγωγικές δραστηριότητες στις διεθνείς αγορές.

Η ISOPIPE ιδρύθηκε το 1997 και έχει αναπτύξει σημαντική τεχνογνωσία στον σχεδιασμό και στην παραγωγή ολοκληρωμένων συστημάτων τεχνικών μονώσεων. Η δραστηριότητά της επικεντρώνεται στην ανάπτυξη λύσεων που ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες απαιτήσεις για ενεργειακή αποδοτικότητα, ανθεκτικότητα και μακροχρόνια λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων.

Επενδύσεις στην καινοτομία και στην εξωστρέφεια

Κεντρικό άξονα της αναπτυξιακής στρατηγικής της εταιρείας αποτελεί η συστηματική επένδυση στην Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D), με στόχο τη δημιουργία νέων προϊόντων και τη βελτίωση των υφιστάμενων τεχνολογικών λύσεων.

Η εταιρεία διαθέτει περισσότερες από 75 πιστοποιήσεις από αναγνωρισμένους και διαπιστευμένους φορείς, στοιχείο που υποστηρίζει την παρουσία των προϊόντων της στις διεθνείς αγορές.

Η εξαγωγική δραστηριότητα σε περισσότερες από 40 χώρες αναδεικνύει τη στρατηγική διεθνοποίησης της ISOPIPE, σε έναν κλάδο που επηρεάζεται άμεσα από τις επενδύσεις στις κατασκευές, στις υποδομές και στην ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στη βιώσιμη ανάπτυξη. Η εταιρεία διαθέτει πιστοποιήσεις περιβαλλοντικής και ενεργειακής διαχείρισης, ενώ το 2026 απέσπασε τη χάλκινη διάκριση (Bronze Medal) της EcoVadis, κατατασσόμενη στο κορυφαίο 35% των επιχειρήσεων που αξιολογήθηκαν παγκοσμίως.

Ενίσχυση της ελληνικής παραγωγής

Η ένταξη της ISOPIPE στην ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ εντάσσεται στην προσπάθεια της Πρωτοβουλίας να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ ελληνικών παραγωγικών και μεταποιητικών επιχειρήσεων, με έμφαση στη διατήρηση της παραγωγικής βάσης στη χώρα.

Μέσα από κοινές δράσεις και επιχειρηματικές συνέργειες, η Πρωτοβουλία επιδιώκει την ανάδειξη των ελληνικών προϊόντων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την υποστήριξη της εξωστρέφειας.

Η προσθήκη μιας επιχείρησης με πολυετή παρουσία στη βιομηχανική παραγωγή και δραστηριότητα σε δεκάδες αγορές του εξωτερικού ενισχύει το αποτύπωμα της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ στον μεταποιητικό τομέα.

Παράλληλα, αναδεικνύει τις δυνατότητες που διαθέτουν ελληνικές βιομηχανίες εξειδικευμένων προϊόντων να αναπτύσσονται διεθνώς, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία, την ποιότητα και την καινοτομία, διατηρώντας ταυτόχρονα την παραγωγική τους δραστηριότητα στην Ελλάδα.

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