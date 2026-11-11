Optima bank: Άλμα 38% στις χορηγήσεις και κέρδη 165,1 εκατ. ευρώ στο 9μηνο

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Στην ισχυρή κερδοφορία και την επιτάχυνση της πιστωτικής επέκτασης της Optima bank στάθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Δημήτρης Κυπαρίσσης, κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων 9μήνου στους αναλυτές. «Τα κέρδη μας στηρίζουν την ανάπτυξη μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, αναδεικνύοντας τη συμβολή των θετικών οικονομικών επιδόσεων στην περαιτέρω μεγέθυνση της τράπεζας.

Στο επίκεντρο της παρουσίασης βρέθηκαν οι χορηγήσεις, οι οποίες κατέγραψαν ετήσια αύξηση 38%, αλλά και η ενίσχυση των καταθέσεων κατά 32%. Παράλληλα, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 165,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 34% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE), η οποία έφτασε το 27,8% σε επίπεδο 9μήνου, ενώ κατά το τρίτο τρίμηνο πλησίασε το 30%. Όπως επισήμανε ο CEO, οι επιδόσεις αυτές επιβεβαιώνουν τη δυναμική του επιχειρηματικού μοντέλου της τράπεζας και τη δυνατότητά της να εξασφαλίζει διαχρονικά υψηλές αποδόσεις για τους μετόχους.

Ισχυρή πιστωτική επέκταση και βελτιωμένοι δείκτες

Οι συνολικές χορηγήσεις της Optima bank κατέγραψαν άνοδο 38% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 6,1 δισ. ευρώ, ενώ κατά το 9μηνο εκταμιεύθηκαν νέα δάνεια ύψους 3,1 δισ. ευρώ. Ανοδικά κινήθηκαν και οι καταθέσεις, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 32% και διαμορφώθηκαν στα 7,5 δισ. ευρώ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 203,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 33%, ενώ εκείνα από προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 55%, φτάνοντας τα 62,4 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η Optima bank διατηρεί τους χαμηλότερους δείκτες ΜΕΑ/ΜΕΔ στην αγορά, οι οποίοι διαμορφώθηκαν σε 1,62% και 0,64% αντίστοιχα. Ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1) ανήλθε σε 12,02%, ενώ ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (TCR) διαμορφώθηκε στο 17,29%.

Απαντώντας στις ερωτήσεις των αναλυτών, ο Δημήτρης Κυπαρίσσης εξέφρασε την αισιοδοξία του για την πορεία της τράπεζας, επικαλούμενος την ισχυρή δραστηριότητα στις βασικές εργασίες και τη διεύρυνση της πελατειακής βάσης, σε συνδυασμό με την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας. Όπως ανέφερε, οι συγκεκριμένοι παράγοντες διαμορφώνουν τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη με διάρκεια και κερδοφορία.

Στο πλαίσιο αυτό, στρατηγική επιδίωξη της διοίκησης είναι η περαιτέρω αναβάθμιση της θέσης της Optima bank στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, με στόχο να παραμείνει μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων ιδρυμάτων και να διατηρήσει την κορυφαία επίδοση στην εγχώρια αγορά ως προς την απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων.

Αποτιμώντας τη μέχρι τώρα πορεία, ο CEO της τράπεζας υπογράμμισε: «Το 9μηνο σηματοδοτεί μία ακόμη περίοδο-ορόσημο για την Optima bank, καθώς συνεχίσαμε να επιτυγχάνουμε κερδοφορία σε όλους τους βασικούς τομείς της δραστηριότητάς μας».

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