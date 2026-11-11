Στα 286 εκατ. ευρώ τα έσοδα υπηρεσιών της Vodafone Ελλάδας με ώθηση από ψηφιακά έργα

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Στα 286 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα τριμηνιαία έσοδα από υπηρεσίες της Vodafone Ελλάδας, από 247 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη συγκριτική περίοδο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν την Τρίτη 10 Νοεμβρίου. Η αύξηση κατά 15,8% συνδέεται με την πορεία των υπηρεσιών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, καθώς και με την παράδοση έργων ψηφιακού μετασχηματισμού για τον δημόσιο τομέα. Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στην ενημέρωση για το πρώτο εξάμηνο της οικονομικής χρήσης 2027 του ομίλου, το οποίο έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Τα έργα του Δημοσίου που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας συνέβαλαν στην ενίσχυση των ψηφιακών υπηρεσιών της ελληνικής εταιρείας. Η παράδοση έργων στη διάρκεια του τριμήνου προσθέτει έσοδα που ακολουθούν τον κύκλο υλοποίησης των συμβάσεων. Οι συνδρομές κινητής και σταθερής, από την πλευρά τους, στηρίζονται στις επαναλαμβανόμενες χρεώσεις της πελατειακής βάσης. Έτσι, η αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες αποτυπώνει την επίδραση δύο διαφορετικών δραστηριοτήτων, των τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων και των ψηφιακών έργων.

Στην κινητή τηλεφωνία, η εταιρεία ανέφερε περίπου 3,96 εκατ. συνδέσεις, μέσο έσοδο ανά χρήστη 11,8 ευρώ και κίνηση δεδομένων που προσέγγισε τα 284.000 τεραμπάιτ. Η πελατειακή βάση στη σταθερή τηλεφωνία παρέμεινε περίπου στα ίδια επίπεδα. Η αύξηση εσόδων στη σταθερή και η σχετική σταθερότητα της πελατειακής βάσης είναι δύο χωριστές μετρήσεις. Η πρώτη καταγράφει τις χρεώσεις για υπηρεσίες στη διάρκεια της περιόδου και η δεύτερη την εξέλιξη του αριθμού των συνδέσεων.

Στις υποδομές, η Vodafone Ελλάδας αναφέρει ότι το ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών καλύπτει περισσότερα από 650.000 σπίτια και επιχειρήσεις. Το μέγεθος αφορά τη διαθεσιμότητα του δικτύου στα συγκεκριμένα ακίνητα. Η ενεργοποίηση κάθε σύνδεσης προϋποθέτει χωριστή εμπορική συμφωνία με τον πελάτη. Στην κινητή, το δίκτυο πέμπτης γενιάς καλύπτει το 96,9% του πληθυσμού, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, με παρουσία σε 249 πόλεις και 72 νησιά. Τα δύο μεγέθη αποτυπώνουν με διαφορετικό τρόπο την επέκταση των υποδομών σε σταθερή και κινητή.

Σε επίπεδο ομίλου, τα συνολικά έσοδα του εξαμήνου αυξήθηκαν κατά 11,4%, στα 21,9 δισ. ευρώ. Τα έσοδα από υπηρεσίες ανήλθαν σε 18,4 δισ. ευρώ, με οργανική αύξηση 5,8%. Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων μετά τις μισθώσεις διαμορφώθηκαν σε 6,5 δισ. ευρώ. Στο καθαρό αποτέλεσμα, ο όμιλος κατέγραψε ζημίες 3,6 δισ. ευρώ, τις οποίες απέδωσε κυρίως σε λογιστικές επιβαρύνσεις χωρίς αντίστοιχη ταμειακή εκροή, όπως απομειώσεις στη Γερμανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η διοίκηση αναβάθμισε τις προβλέψεις της για το σύνολο της χρήσης, τοποθετώντας τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη μετά τις μισθώσεις στα 13,2 έως 13,4 δισ. ευρώ και τις αντίστοιχες ελεύθερες ταμειακές ροές στα 2,8 έως 3 δισ. ευρώ. Στην ελληνική αγορά, η εξέλιξη των επόμενων τριμήνων θα δείξει τη συνέχεια των εσόδων από παραδόσεις ψηφιακών έργων και την εμπορική αξιοποίηση της επέκτασης των δικτύων. Οι δύο αυτές δραστηριότητες έχουν διαφορετικό χρονοδιάγραμμα και η συνεισφορά τους θα αποτυπωθεί στις επόμενες οικονομικές ενημερώσεις.

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