Και η οικογένεια Κένεντι εναντίον του Τραμπ για την αψίδα – «Θα ρίχνει μόνιμα σκιά στους τάφους της οικογένειας»

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Μετά την απόφαση ομοσπονδιακού δικαστηρίου της Ουάσιγκτον να εμποδίσει την ανέγερση στην Ουάσιγκτον γιγαντιαίας αψίδας που θέλει ο Ντόναλντ Τραμπ, η οικογένεια Κένεντι προχώρησε με τη σειρά της σε προσφυγή στη δικαιοσύνη για να αποτραπεί η κατασκευή, σύμφωνα με δικόγραφα που είδαν το φως της δημοσιότητας χθες Τρίτη.

Ο πρόεδρος Τραμπ «προσπαθεί να αναγείρει παράνομα γιγαντιαία αψίδα η οποία θα ρίχνει μόνιμα σκιά» σε τάφους και μνημεία «προς τιμή της οικογένειας Κένεντι στο νεκροταφείο του Άρλιγκτον», διαβάζει κανείς στο κείμενο που φέρει τις υπογραφές εννέα μελών της οικογένειας.

Ο πρώην πρόεδρος Τζον Φ. Κένεντι, η σύζυγος του Τζάκλιν και δυο παιδιά τους έχουν ταφεί στο Άρλιγκτον, μεγάλο στρατιωτικό κοιμητήριο κοντά στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα, όπως και οι δυο αδελφοί Ρόμπερτ Φ. Κένεντι και Έντουαρντ Μ. Κένεντι, αμφότεροι γερουσιαστές, και η Έθελ Κένεντι, σύζυγος του Ρόμπερτ.

Το επιβλητικό μνημείο προς τιμή των Κένεντι, στον λόφο όπου βρίσκεται το κοιμητήριο, όπου καίει φλόγα μόνιμα, προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες καθημερινά.

Πρόκειται, μαζί με τον τάφο του Άγνωστου Στρατιώτη, για ένα από τα νεκρικά μνημεία με τη μεγαλύτερη προσέλευση επισκεπτών στη χώρα.

Όμως η αψίδα του Ντόναλντ Τραμπ, αν ανεγερθεί, θα εμποδίζει «τη θέα στους τάφους των Κένεντι και την αιώνια φλόγα του Τζον Φ. Κένεντι (…) από τη γέφυρα Arlington Memorial, καταστρέφοντας έτσι ουσιώδες στοιχείο του σχεδιασμού των τάφων», συνεχίζει η προσφυγή, η οποία συμπληρώνει ότι «σύμφωνα με επιστημονική μελέτη, η αψίδα θα ρίχνει μόνιμα σκιά πάνω στους τάφους των Κένεντι και αυτούς στρατιωτικών, ανδρών και γυναικών, που έκαναν την ύστατη θυσία για αυτή τη χώρα».

Αμερικανίδα δικάστρια απαγόρευσε με απόφασή της στην αρχή του μήνα να ανεγερθεί η αψίδα —το έργο δεν έχει ξεκινήσει ακόμη— για τουλάχιστον δύο εβδομάδες, ωσότου εξεταστούν προσφυγές που αμφισβητούν τη νομιμότητα του σχεδίου.

Εξαιτίας των πελώριων διαστάσεών της, η αψίδα θα κόψει επίσης τη θέα στο Lincoln Memorial, από τα πιο εμβληματικά μνημεία της Ουάσιγκτον, και στο εθνικό κοιμητήριο το Άρλιγκτον.

Η αψίδα αυτή ωστόσο μοιάζει να είναι πολύ σημαντική για τον ρεπουμπλικάνο πρόεδρο, άλλοτε επιχειρηματία των ακινήτων που μοιάζει αποφασισμένος να αφήσει τη σφραγίδα του όσο περισσότερο είναι εφικτό αυτό στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα, όπου πολλαπλασιάζει τα έργα.

Στα τέλη του 2025, ο πρόεδρος Τραμπ έβαλε το δικό του όνομα μπροστά από εκείνο του Τζον Φ. Κένεντι στο Kennedy Center, πολιτιστικό θεσμό της Ουάσιγκτον, που τιμά τον πρώην πρόεδρο των δημοκρατικών, δολοφονηθέντα το 1963.

Η αίθουσα θεαμάτων έφερε το όνομά του στην πρόσοψη για πάνω από έξι μήνες, ωσότου η νέα ονομασία κρίθηκε παράνομη από τη δικαιοσύνη. Έκτοτε, η κυβέρνησή του ανακοίνωσε το κλείσιμο του Κέντρου Κένεντι ενόψει επισκευής και αποκατάστασης, ενώ άφησε να εννοηθεί πως θα μπορούσε να κατεδαφιστεί.

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