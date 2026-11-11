ΗΠΑ: «Μπλόκο» στην καθαίρεση Χέγκσεθ από τους Ρεπουμπλικανούς – Οι οκτώ κατηγορίες και η αντίδραση Τραμπ

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Προσωρινή πολιτική ανάσα για τον Πιτ Χέγκσεθ προσέφεραν οι Ρεπουμπλικανοί στη Βουλή των Αντιπροσώπων, μπλοκάροντας την προσπάθεια παραπομπής του Αμερικανού υπουργού Πολέμου σε διαδικασία καθαίρεσης. Η απόφαση έρχεται στον απόηχο της εκλογικής ήττας του κόμματος του Ντόναλντ Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές, ενώ οι οκτώ κατηγορίες σε βάρος του επικεφαλής του Πενταγώνου, μεταξύ των οποίων η διεξαγωγή πολέμου κατά του Ιράν χωρίς έγκριση του Κογκρέσου, παραμένουν στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Με 211 ψήφους υπέρ και 204 κατά, η Βουλή των Αντιπροσώπων αποφάσισε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου να παραπέμψει το σχετικό ψήφισμα σε κοινοβουλευτική επιτροπή, αναβάλλοντας επ’ αόριστον την ψηφοφορία της ολομέλειας επί των κατηγοριών.

Η εξέλιξη αυτή ουσιαστικά τερματίζει την προσπάθεια καθαίρεσης για την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο, προσφέροντας στον Χέγκσεθ περιθώριο πολιτικής ανακούφισης, τουλάχιστον έως τον Ιανουάριο του 2027.

Παρά την οδυνηρή ήττα τους στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, οι Ρεπουμπλικανοί εξακολουθούν να διατηρούν την κοινοβουλευτική τους πλειοψηφία μέχρι την ορκωμοσία των νέων μελών του Κογκρέσου, στις αρχές του επόμενου έτους.

Από τον Ιανουάριο, οι Δημοκρατικοί θα έχουν τη δυνατότητα να επαναφέρουν το ζήτημα της παραπομπής του υπουργού, ο οποίος κατηγορείται για επανειλημμένες παραβιάσεις της αμερικανικής νομοθεσίας, κυρίως σε σχέση με τον χειρισμό του πολέμου εναντίον του Ιράν.

Τραμπ: «Απέτυχε αξιοθρήνητα» η προσπάθεια καθαίρεσης

Ο Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να εκφράσει την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα, επαναλαμβάνοντας την πλήρη στήριξή του στον υπουργό, τον οποίο χαρακτήρισε «μεγάλο πατριώτη».

Μέσω της πλατφόρμας Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε ότι η διαδικασία εναντίον του πρώην παρουσιαστή του Fox News «απέτυχε αξιοθρήνητα».

Ανάλογο ήταν το κλίμα και στο Πεντάγωνο, με εκπρόσωπό του να πανηγυρίζει κάνοντας λόγο για «ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΝΙΚΗ!», χαρακτηρίζοντας παράλληλα «ανυπόστατη» την προσπάθεια παραπομπής.

Νωρίτερα, ο ίδιος ο Χέγκσεθ είχε καταγγείλει την πρωτοβουλία ως «πολιτικό θέαμα», το οποίο χαρακτήρισε πλήρως «σκηνοθετημένο».

Το ψήφισμα είχε καταθέσει ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τόμας Μάσι, από το Κεντάκι, ο οποίος βρίσκεται κοντά στο τέλος της θητείας του και τα τελευταία χρόνια συγκαταλέγεται στους σφοδρότερους επικριτές του Τραμπ.

Ο Μάσι ήταν, μάλιστα, ο μοναδικός Ρεπουμπλικανός που καταψήφισε την παραπομπή του ψηφίσματος σε επιτροπή.

Οι οκτώ κατηγορίες κατά του Χέγκσεθ

Ο επικεφαλής του Πενταγώνου, γνωστός για την ιδιαίτερα προκλητική ρητορική του, βρέθηκε μεταξύ των πρώτων κυβερνητικών στελεχών που δέχθηκαν έντονη κριτική μετά την εκλογική πανωλεθρία των Ρεπουμπλικανών.

Τόσο ο πρόεδρος Τραμπ όσο και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς αναγνώρισαν ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συγκαταλέγεται στους παράγοντες που συνέβαλαν στην ήττα του κόμματός τους.

Πριν από την ψηφοφορία, ο Τραμπ είχε εκφράσει εκ νέου την εμπιστοσύνη του στον Χέγκσεθ, υποστηρίζοντας μέσω Truth Social, μετά την έκτακτη συνέντευξη Τύπου του υπουργού, ότι η απόδοσή του αξίζει «Α+++».

Το σχέδιο ψηφίσματος του Μάσι περιλάμβανε οκτώ κατηγορίες, με βασικό άξονα τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και τη νομιμότητά τους.

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής κατηγορεί τον Χέγκσεθ ότι διεξήγαγε πόλεμο εναντίον του Ιράν χωρίς την απαραίτητη έγκριση του Κογκρέσου, παραβιάζοντας τις διατάξεις που διέπουν τη χρήση στρατιωτικής ισχύος.

Του προσάπτει επίσης ότι «αψήφησε τους νόμους για την ελαχιστοποίηση του αριθμού των θυμάτων μεταξύ των αμάχων», επικαλούμενος ειδικότερα τον βομβαρδισμό δημοτικού σχολείου στη Μινάμπ, στο νότιο Ιράν, κατά τις πρώτες ώρες της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται για την επίθεση, 120 παιδιά έχασαν τη ζωή τους, ενώ ο βομβαρδισμός έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις για τις επιπτώσεις των στρατιωτικών επιχειρήσεων στον άμαχο πληθυσμό.

Στις κατηγορίες περιλαμβάνονται ακόμη οι «εξωδικαστικές εκτελέσεις» στο πλαίσιο των αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών εναντίον σκαφών που φέρονται να διακινούν ναρκωτικά στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Η συγκεκριμένη στρατιωτική εκστρατεία βρίσκεται σε εξέλιξη από τον Σεπτέμβριο του 2025 και έχει δεχθεί έντονη διεθνή κριτική.

Ο Μάσι κατηγορεί, επιπλέον, τον υπουργό για την «απαγωγή ηγέτη ξένης κυρίαρχης χώρας», αναφερόμενος στον Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος ανατράπηκε από την προεδρία της Βενεζουέλας τον Ιανουάριο του 2026.

Χέγκσεθ: «Θα τα επαναλάμβανα αύριο»

Ο Πιτ Χέγκσεθ εμφανίστηκε αμετακίνητος, υπερασπιζόμενος το σύνολο των στρατιωτικών επιχειρήσεων που διέταξε.

Ειδικά για τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, έκανε λόγο για «θαρραλέα» και «ιστορική» ενέργεια, δηλώνοντας «υπερήφανος» για τις αποφάσεις του.

«Θα τα επαναλάμβανα αύριο», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η επίθεση εναντίον του δεν στρέφεται μόνο κατά του ίδιου, αλλά και εναντίον κάθε μέλους των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο υπουργός, ο οποίος δηλώνει απόλυτα πιστός στον Τραμπ, υποστήριξε ότι πραγματικός στόχος της πρωτοβουλίας καθαίρεσής του είναι ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος και οι επιλογές του στην εξωτερική πολιτική.

«Αν θέλουν να συζητήσουμε (…) για την εξωτερική πολιτική του προέδρου Τραμπ και τον απολογισμό του ως προς την εθνική ασφάλεια, ας κοπιάσουν. Εδώ θα είμαι», δήλωσε.

Το «Signalgate» και οι άλλες υποθέσεις που προκάλεσαν αντιδράσεις

Ο Χέγκσεθ, ο οποίος ανέλαβε την ηγεσία του Πενταγώνου το 2025 και προχώρησε στη μετονομασία του υπουργείου Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου, βρίσκεται εδώ και καιρό στο στόχαστρο των Δημοκρατικών, που καταγγέλλουν σειρά σκανδάλων κατά τη θητεία του.

Πρόσφατα, ο υπουργός είχε διατάξει τη ζωντανή μετάδοση της εκτέλεσης διά τουφεκισμού ενός καταδικασμένου σε θάνατο για επίθεση εναντίον Αμερικανών στρατιωτικών. Η απόφαση ανακλήθηκε στη συνέχεια από τον πρόεδρο Τραμπ.

Μία ακόμη υπόθεση που τον έφερε σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση ήταν το λεγόμενο «Signalgate».

Λίγο καιρό μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Χέγκσεθ είχε κοινοποιήσει μέσω ομαδικής συνομιλίας στην εφαρμογή Signal λεπτομέρειες για αμερικανικούς βομβαρδισμούς στην Υεμένη, απευθυνόμενος σε άλλα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ.

Οι πληροφορίες αφορούσαν άκρως απόρρητα επιχειρησιακά στοιχεία, ενώ στην ίδια συνομιλία είχε προστεθεί κατά λάθος και δημοσιογράφος του περιοδικού The Atlantic, προκαλώντας σοβαρά ερωτήματα για τον χειρισμό ευαίσθητων πληροφοριών εθνικής ασφάλειας.

Παρά τις αντιδράσεις και τις κατηγορίες, ο Χέγκσεθ εξακολουθεί να απολαμβάνει την πολιτική στήριξη του Τραμπ. Ωστόσο, η αλλαγή των κοινοβουλευτικών συσχετισμών τον Ιανουάριο του 2027 αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας προσπάθειας παραπομπής του, αυτή τη φορά με πρωτοβουλία των Δημοκρατικών.

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