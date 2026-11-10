Πιτ Χέγκσεθ: Ο Λευκός Οίκος επιχειρεί να μπλοκάρει τη διαδικασία καθαίρεσης του υπουργού Άμυνας

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Την κατηγορηματική αντίθεσή του στην προσπάθεια παραπομπής του Αμερικανού υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, σε διαδικασία καθαίρεσης εξέφρασε επισήμως ο Λευκός Οίκος, καλώντας τους βουλευτές να εμποδίσουν την προώθηση του σχετικού ψηφίσματος. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει την παραπομπή της πρότασης σε κοινοβουλευτική επιτροπή για περαιτέρω διερεύνηση, κίνηση που θα μπορούσε ουσιαστικά να ανακόψει τη διαδικασία.

Σε επίσημη ανακοίνωση για τη θέση της κυβέρνησης, η οποία εκδόθηκε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, ενόψει της ψηφοφορίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε την πρωτοβουλία πολιτικά υποκινούμενη, υποστηρίζοντας ότι στρέφεται εναντίον αποφάσεων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Αμερικανού προέδρου.

«Αυτή η εργαλειοποιημένη διαδικασία παραπομπής, που αποσκοπεί στην τακτοποίηση πολιτικών λογαριασμών, υπονομεύει τη βούληση του αμερικανικού λαού, επιτρέποντας σε έναν ανεξέλεγκτο νομοθέτη να ασκήσει βέτο σε αποφάσεις εθνικής ασφάλειας που λαμβάνει ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων», αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Ανησυχία στους Ρεπουμπλικανούς για την ψηφοφορία

Η πρωτοβουλία για την παραπομπή του Χέγκσεθ προέρχεται από τον Ρεπουμπλικανό βουλευτή Τόμας Μάσι, από το Κεντάκι, προκαλώντας κινητοποίηση τόσο στην ηγεσία των Ρεπουμπλικανών στο Κογκρέσο όσο και στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στελέχη της κυβέρνησης και της κοινοβουλευτικής ηγεσίας του κόμματος εργάζονταν καθ’ όλη τη διάρκεια της Τρίτης για να εξασφαλίσουν επαρκή αριθμό ψήφων κατά του ψηφίσματος.

Η κινητοποίηση αυτή συνδέεται με την ανησυχία ότι η πρόταση ενδέχεται να εγκριθεί εξαιτίας απουσιών Ρεπουμπλικανών βουλευτών από την κρίσιμη ψηφοφορία.

Η επιλογή της παραπομπής του ψηφίσματος σε επιτροπή αποτελεί την οδό που προκρίνει ο Λευκός Οίκος, προκειμένου να αποτραπεί η άμεση προώθηση της διαδικασίας καθαίρεσης του υπουργού Άμυνας.

Η υπεράσπιση Χέγκσεθ από Τραμπ και Λευκό Οίκο

Τόσο ο Πιτ Χέγκσεθ όσο και ο Ντόναλντ Τραμπ έχουν καταδικάσει δημόσια τις τελευταίες ημέρες την προσπάθεια παραπομπής του υπουργού Άμυνας.

Στην επίσημη τοποθέτησή του, ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι ο Χέγκσεθ δεν έκανε τίποτε περισσότερο από το να εκτελεί εντολές και να πραγματοποιεί στρατιωτικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο των καθηκόντων του.

Κατά την επιχειρηματολογία της αμερικανικής κυβέρνησης, καμία από αυτές τις ενέργειες δεν συνιστά από μόνη της αδίκημα που να δικαιολογεί την ενεργοποίηση διαδικασίας καθαίρεσης.

Ο Λευκός Οίκος επιμένει, παράλληλα, ότι η συγκεκριμένη κοινοβουλευτική πρωτοβουλία πλήττει την άσκηση της αμερικανικής πολιτικής εθνικής ασφάλειας.

«Το ψήφισμα παραπομπής υπονομεύει άμεσα τις αποφάσεις μας για την εθνική ασφάλεια, οι οποίες λαμβάνονται από τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και τη βούληση του αμερικανικού λαού», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Διαβάστε επίσης:

Τόμας Μαρκλ: Στη φυλακή ο πατέρας της Μέγκαν – Αφαίρεσε το ηλεκτρονικό βραχιολάκι

Γάζα: Τουλάχιστον επτά νεκροί εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων – 13χρονος μαζί με τον πατέρα του ανάμεσα στα θύματα (Video)

Επίδειξη στρατιωτικής ισχύος από το Ιράν με «μήνυμα» στις ΗΠΑ: Η Τεχεράνη παρουσίασε νέα υπόγεια «πόλη πυραύλων» με drones και εκτοξευτήρες (Video)