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10.11.2026 23:29

Συνάντηση Γκουτέρες – Ερντογάν: Στο τραπέζι το Κυπριακό, η Ουκρανία και η Μέση Ανατολή

10.11.2026 23:29
guterres erdogan

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Το Κυπριακό, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και η κατάσταση στη Λιβύη περιλαμβάνονταν στην ατζέντα της συνάντησης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την οποία ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διεθνή συνεργασία για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση των Ηνωμένων Εθνών, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για τις παγκόσμιες προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, καθώς και για την ανάγκη συνεργασίας με στόχο την επίτευξη ουσιαστικών αποτελεσμάτων στην 31η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP31).

Στο πλαίσιο αυτό, ο Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε την «πλήρη υποστήριξη του ΟΗΕ» στην τουρκική προεδρία της COP31, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας ενόψει της Διάσκεψης.

Παράλληλα, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών απηύθυνε τις «ειλικρινείς ευχαριστίες» του στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τη φιλοξενία της COP31 από την Τουρκία, συγχαίροντάς τον για την «εξαιρετική διοργάνωσή της».

Στην ατζέντα και τέσσερα διεθνή ζητήματα

Πέρα από την κλιματική αλλαγή, η συνάντηση περιλάμβανε ανταλλαγή απόψεων για σημαντικές περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις.

Ειδικότερα, Γκουτέρες και Ερντογάν συζήτησαν για τον πόλεμο στην Ουκρανία, τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, τις εξελίξεις στη Λιβύη και το Κυπριακό, σύμφωνα με την ενημέρωση του ΟΗΕ.

Στην ανακοίνωση δεν παρατίθενται περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο των συνομιλιών για τα συγκεκριμένα ζητήματα.

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