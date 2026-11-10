Ισπανία: Παραλύει η χώρα με γενική απεργία την Τετάρτη για τη στεγαστική κρίση – Στο επίκεντρο οι εξώσεις και τα απλησίαστα ενοίκια ενόψει των εκλογών

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Σε πανεθνική απεργιακή κινητοποίηση προχωρούν την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου τα μεγαλύτερα συνδικάτα της Ισπανίας, θέτοντας στο επίκεντρο το οξύ στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα. Η κινητοποίηση έρχεται λίγες εβδομάδες πριν από τις πρόωρες εκλογές, με την αύξηση των ενοικίων και τις εξώσεις να κυριαρχούν πλέον στην πολιτική αντιπαράθεση.

Πρόκειται για την πρώτη φορά εδώ και 14 χρόνια που τα δύο μεγαλύτερα συνδικάτα της χώρας υποστηρίζουν από κοινού μια γενική απεργία.

Η κινητοποίηση αποτελεί την τελευταία εξέλιξη σε μια σειρά διαμαρτυριών που εντάθηκαν μετά την έξωση της 87χρονης Μαρικάρμεν από το σπίτι της στη Μαδρίτη, με ακτιβιστές να έχουν κατασκηνώσει στην κεντρική πλατεία Σολ της πρωτεύουσας, διεκδικώντας άμεσες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Καταλυτικό ρόλο στην κλιμάκωση της κοινωνικής δυσαρέσκειας έπαιξε και η απόρριψη από το κοινοβούλιο νομοθετικών διαταγμάτων που στόχευαν στον περιορισμό των εξώσεων και στον έλεγχο των αυξήσεων στα ενοίκια. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου.

Η στεγαστική κρίση στο επίκεντρο της προεκλογικής μάχης

Με την προσφυγή στις κάλπες, ο Σάντσεθ επιδιώκει να μεταφέρει το βάρος της πολιτικής συζήτησης από τα ζητήματα που έχουν προκαλέσει φθορά στην κυβέρνησή του -όπως η διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική και οι υποθέσεις διαφθοράς που συνδέονται με το Σοσιαλιστικό Κόμμα και την οικογένειά του-, στο ζήτημα της στέγασης. Πρόκειται για ένα πεδίο στο οποίο εκτιμά ότι το κόμμα του μπορεί να επωφεληθεί πολιτικά, καθώς εντείνεται η δυσαρέσκεια των πολιτών για το κόστος κατοικίας.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ισπανίας, η χώρα αντιμετωπίζει έλλειμμα περίπου 750.000 κατοικιών, αριθμός που προβλέπεται να ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο έως το 2028.

Η αδυναμία αγοράς κατοικίας έχει οδηγήσει ολοένα περισσότερους πολίτες στην ενοικίαση, αυξάνοντας κατακόρυφα τη ζήτηση και εντείνοντας τις πιέσεις στις τιμές. Το μέσο μηνιαίο ενοίκιο έχει πλέον διαμορφωθεί στα 1.176 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο 99% του μέσου μηνιαίου μισθού ενός νέου στην Ισπανία.

Την οικονομική ασφυξία που προκαλεί το κόστος στέγασης περιέγραψε η εκπρόσωπος της Ένωσης Ενοικιαστών, Βαλέρια Ρακού, επισημαίνοντας την απόσταση ανάμεσα στις μισθολογικές αυξήσεις και την άνοδο των ενοικίων.

«Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός ότι η στέγαση απομυζά το μεγαλύτερο μέρος του μισθού μας. Ποιο είναι το νόημα της αύξησης του κατώτατου μισθού εάν το κόστος στέγασης αυξάνεται τρεις, τέσσερις ή πέντε φορές ταχύτερα;» διερωτήθηκε.

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