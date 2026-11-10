Επίδειξη στρατιωτικής ισχύος από το Ιράν με «μήνυμα» στις ΗΠΑ: Η Τεχεράνη παρουσίασε νέα υπόγεια «πόλη πυραύλων» με drones και εκτοξευτήρες (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν παρουσίασαν νέα υπόγεια στρατιωτική εγκατάσταση, δίνοντας στη δημοσιότητα πλάνα από το εσωτερικό της, όπου διακρίνονται βαλλιστικοί πύραυλοι, πύραυλοι cruise και συστήματα εκτόξευσης. Το συγκρότημα, το οποίο έχει κατασκευαστεί στο εσωτερικό ορεινού όγκου, αποτελεί μία ακόμη από τις αποκαλούμενες «πόλεις πυραύλων» της χώρας.

Στην επίσημη παρουσίαση έδωσαν το «παρών» ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, υποστράτηγος Αλί Αμπντολαχί, και ο επικεφαλής της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης, ταξίαρχος Ματζίντ Μουσαβί.

Το οπτικό υλικό που μετέδωσαν τα κρατικά Μέσα Ενημέρωσης του Ιράν καταγράφει τους δύο αξιωματούχους να περιηγούνται στους χώρους της εγκατάστασης, όπου διακρίνονται διαφορετικοί τύποι πυραύλων και συστήματα εκτόξευσης. Η Τεχεράνη δεν έχει αποκαλύψει πού ακριβώς βρίσκεται το υπόγειο συγκρότημα.

⚡️BREAKING: Iran's Revolutionary Guards have unveiled a new Underground Missile City located deep inside a Mountain



The video shows Hundreds of Ballistic Missiles pic.twitter.com/zMCZ7DITRW — Iran Observer (@IranObserver0) November 10, 2026

Υπόγεια παραγωγή οπλικών συστημάτων

Η αποκάλυψη της εγκατάστασης είχε ουσιαστικά προαναγγελθεί στις 7 Νοεμβρίου, όταν ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, ταξίαρχος Χοσεΐν Μοχέμπι, είχε αναφερθεί στις σχετικές εξελίξεις, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Αεροδιαστημικής Δύναμης.

Ο ίδιος είχε κάνει λόγο για ταχεία μεταφορά των γραμμών παραγωγής πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών από υπέργειες μονάδες σε υπόγειες εγκαταστάσεις. Όπως υποστήριξε, τα συγκεκριμένα συγκροτήματα αποκτούν πλέον ευρύτερο ρόλο, καθώς πέρα από τη φύλαξη οπλικών συστημάτων διαθέτουν και παραγωγικές υποδομές, συγκροτώντας ουσιαστικά υπόγειες «πόλεις παραγωγής πυραύλων».

Ο Μοχέμπι υποστήριξε ακόμη ότι η εγχώρια τεχνογνωσία, η γεωγραφική έκταση του Ιράν και η ευελιξία στην προσαρμογή των μονάδων παραγωγής επιτρέπουν στη χώρα να συνεχίζει την κατασκευή οπλικών συστημάτων ακόμη και σε συνθήκες εκτεταμένων βομβαρδισμών.

Γκαλιμπάφ προς ΗΠΑ: «Το Ιράν δεν θα διστάσει να απαντήσει»

Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε και η τοποθέτηση του προέδρου του ιρανικού Κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτή της χώρας, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος απηύθυνε προειδοποίηση προς την Ουάσιγκτον.

«Μην κάνετε λάθη στους υπολογισμούς σας. Αν σφάλετε, το Ιράν δεν θα διστάσει να προχωρήσει σε μια ταχεία και απρόσμενη αμυντική ενέργεια. Αυτή τη φορά, οι ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν θα είναι εκείνες που θα καθορίσουν τη γεωγραφία της σύγκρουσης», δήλωσε ο Γκαλιμπάφ, σύμφωνα με το ημιεπίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο Tasnim, κατά την τελετή εγκαινίων της εγκατάστασης.

Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf said the unveiling of a new missile city belonging to the IRGC Aerospace Force reflects Iran's determination to defend its sovereignty, security, and territorial integrity.



Ghalibaf described the facility as the result of years… pic.twitter.com/KQqicip9Zv — Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) November 10, 2026

Ο Ιρανός αξιωματούχος παρουσίασε τη νέα «πόλη πυραύλων» ως μήνυμα προς τους αντιπάλους της χώρας, υπογραμμίζοντας ότι η στρατιωτική ενίσχυση συνεχίζεται παρά τις πιέσεις.

«Τα τέκνα του Ιράν δεν παραμελούν τη βελτίωση των αμυντικών τους δυνατοτήτων, ακόμη και υπό τα πυρά του πολέμου», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Τα εγκαίνια της νέας πόλης πυραύλων της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης αποτελούν έμπρακτη απόδειξη της αποφασιστικότητας του ιρανικού λαού να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία, την ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας», πρόσθεσε.

Η ανασυγκρότηση του πυραυλικού οπλοστασίου μετά τα πλήγματα

Η αποκάλυψη της εγκατάστασης έρχεται ενώ η Τεχεράνη επιχειρεί να ανακτήσει και να ενισχύσει τις πυραυλικές της δυνατότητες, μετά τις ζημιές που υπέστησαν στρατιωτικές υποδομές της κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως επισημαίνεται σε ανάλυση του IranWire, η ανάπτυξη στρατιωτικών υποδομών κάτω από την επιφάνεια του εδάφους αποτελεί κεντρικό μέρος της προσπάθειας του Ιράν να προστατεύσει το πυραυλικό του οπλοστάσιο από αεροπορικές επιδρομές.

Ωστόσο, η υπόγεια κατασκευή των εγκαταστάσεων δεν τις καθιστά απρόσβλητες. Σε προηγούμενες επιθέσεις είχαν καταγραφεί σοβαρές ζημιές στις εισόδους σηράγγων και στα σημεία πρόσβασης, γεγονός που είχε περιορίσει τη λειτουργικότητα ορισμένων συγκροτημάτων.

Με τη δημοσιοποίηση του σχετικού βίντεο, το Ιράν επιχειρεί να προβάλει την εικόνα ενός στρατιωτικού μηχανισμού που εξακολουθεί να διατηρεί και να αναπτύσσει το πυραυλικό του δυναμικό, παρά τα πλήγματα και τη συνεχιζόμενη στρατιωτική πίεση.

Διαβάστε επίσης:

«Αν δεν ήταν η πολιτική, θα ήμασταν καλοί φίλοι»: Η άγνωστη συνομιλία Τραμπ-Μπάιντεν και η επιστολή-έκπληξη του 2021

Αμερικανός στρατιώτης συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας

Πλειοψηφίες, συμμαχίες και χειραγώγηση: Τα απίστευτα συστήματα ψηφοφορίας στο ζωικό βασίλειο











