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10.11.2026 20:40

Πλειοψηφίες, συμμαχίες και χειραγώγηση: Τα απίστευτα συστήματα ψηφοφορίας στο ζωικό βασίλειο

10.11.2026 20:40
Chimpanzee

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Η λήψη αποφάσεων μέσα από συλλογικές διαδικασίες δεν είναι αποκλειστικά ανθρώπινη υπόθεση. Στο ζωικό βασίλειο, πολλά είδη έχουν αναπτύξει μηχανισμούς συνεννόησης, μέσω των οποίων καθορίζουν από κοινού τις κινήσεις τους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι αποφάσεις αυτές μπορούν ακόμη και να χειραγωγηθούν.

Όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα El País, οι κοινωνίες των ζώων καλούνται συχνά να επιλύσουν ένα ζήτημα που απασχολεί και τις ανθρώπινες ομάδες: Πώς θα καταλήξουν σε μια κοινή απόφαση. Χωρίς… επίσημες διαδικασίες ψηφοφορίας, τα μέλη τους αξιοποιούν φωνητικά σήματα, κινήσεις και συγκεκριμένες αντιδράσεις, μέσα από τις οποίες εκφράζουν τις προτιμήσεις τους και αναζητούν τη συναίνεση των υπόλοιπων.

Το κάλεσμα των χιμπατζήδων που παρατείνει την ανάπαυση

Στην Ουγκάντα, η παραμονή μιας ομάδας χιμπατζήδων στο ίδιο σημείο μπορεί να εξαρτάται από ένα συγκεκριμένο φωνητικό σήμα. Αυτό διαπίστωσαν ερευνητές που παρακολούθησαν για δύο χρόνια δέκα ενήλικα αρσενικά στο δάσος Μπουντόνγκο, καταγράφοντας τη χρήση του λεγόμενου rest hoo.

Πρόκειται για ένα κάλεσμα με το οποίο τα ζώα εκδηλώνουν την επιθυμία τους να συνεχίσουν να ξεκουράζονται. Η συχνότητα εμφάνισής του συνδέεται με τη διάρκεια της ανάπαυσης, ενώ η συμμετοχή περισσότερων χιμπατζήδων ενισχύει τις πιθανότητες να παραμείνει ολόκληρη η ομάδα στη θέση της.

Δεν έχουν, ωστόσο, όλες οι φωνές την ίδια βαρύτητα. Η ανταπόκριση είναι εντονότερη όταν το σήμα προέρχεται από ζώα με τα οποία οι υπόλοιποι διατηρούν συχνή κοινωνική επαφή, γεγονός που αναδεικνύει τον ρόλο των μεταξύ τους δεσμών.

Τα ρομπότ που κατάφεραν να χειραγωγήσουν τις κατσαρίδες

Ένα πείραμα που πραγματοποιήθηκε το 2007 στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών έδειξε ότι ακόμη και τεχνητά μέλη μιας ομάδας μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά της.

Οι επιστήμονες επιστράτευσαν μικροσκοπικά ρομπότ, τα οποία επικάλυψαν με ειδικές ουσίες, ώστε οι κατσαρίδες να τα αντιμετωπίζουν σαν να ανήκουν στο ίδιο είδος. Η αποστολή τους ήταν να κατευθύνουν τις υπόλοιπες προς ένα φωτεινό καταφύγιο, επιλογή αντίθετη με τη συνήθη προτίμηση των κατσαρίδων για σκοτεινά σημεία.

Παρά τον μικρό αριθμό τους, τα ρομπότ πέτυχαν τον στόχο τους: Η ομάδα εγκαταστάθηκε τελικά στο φωτεινό καταφύγιο, ακολουθώντας την κατεύθυνση που εκείνα προωθούσαν. Το πείραμα ανέδειξε πόσο καθοριστική μπορεί να αποδειχθεί η επιρροή μιας μικρής μειοψηφίας όταν αξιοποιεί τους κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς της πλειοψηφίας.

Στους χρυσούς πιθήκους η απόφαση για μετακίνηση περνά από δύο στάδια

Έναν πιο σύνθετο τρόπο συντονισμού έχουν αναπτύξει οι χρυσοί πίθηκοι με την ανασηκωμένη μύτη που ζουν στα βουνά της Κίνας. Οι μετακινήσεις τους βασίζονται σε μια διαδικασία δύο διαδοχικών σταδίων, όπως κατέγραψε μελέτη του 2020.

Αρχικά, ένα ενήλικο μέλος δείχνει την κατεύθυνση που προκρίνει, στρέφοντας ανάλογα το σώμα του. Η πρόταση αποκτά ισχύ εφόσον την υιοθετήσουν και άλλα ζώα, με τους ερευνητές να διαπιστώνουν ότι συνήθως δεν ευδοκιμούν επιλογές που συγκεντρώνουν λιγότερους από τέσσερις υποστηρικτές.

Ακολουθεί η απόφαση για την αναχώρηση. Ένα μέλος της ομάδας ξεκινά να απομακρύνεται και η συμμετοχή τουλάχιστον τριών ακόμη αυξάνει αισθητά τις πιθανότητες να το ακολουθήσουν όλοι. Η διαδικασία, πάντως, δεν δίνει ίση επιρροή σε κάθε ζώο. Μεγαλύτερο βάρος έχουν οι προτιμήσεις των ενηλίκων και όσων κατέχουν κεντρική θέση στο κοινωνικό δίκτυο της ομάδας, ενώ οι νεαροί πίθηκοι δυσκολεύονται να επιβάλουν τη δική τους επιλογή.

Φραγκόκοτες: Όταν οι πιο αδύναμοι καθορίζουν τις αποφάσεις

Στις αφρικανικές φραγκόκοτες του είδους Acryllium vulturinum, η κοινωνική ιεραρχία δεν εξασφαλίζει πάντοτε τον έλεγχο των κινήσεων στα ισχυρότερα μέλη. Ακόμη και τα ζώα με λιγότερη ισχύ μπορούν να επηρεάσουν την πορεία ολόκληρης της ομάδας.

Αυτό συμβαίνει όταν τα κυρίαρχα άτομα συγκεντρώνουν για λογαριασμό τους μια διαθέσιμη πηγή τροφής. Τα υπόλοιπα έχουν τη δυνατότητα να αποχωρήσουν και να παρασύρουν μαζί τους τα άλλα μέλη, με αποτέλεσμα ακόμη και οι ισχυρότερες φραγκόκοτες να αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το φαγητό, προκειμένου να μη βρεθούν απομονωμένες.

Με αυτόν τον τρόπο, η πρωτοβουλία περνά στα λιγότερο ισχυρά μέλη, τα οποία μπορούν να καθορίσουν την κοινή κατεύθυνση παρά τη θέση τους στην ιεραρχία.

Ο αρχηγός των γοριλών δεν αποφασίζει χωρίς τους υπόλοιπους

Η ισχυρή θέση που κατέχει το αρσενικό με την ασημένια ράχη στις κοινωνίες των γοριλών δεν σημαίνει ότι έχει τον τελευταίο λόγο σε κάθε ζήτημα. Η συλλογική συμμετοχή εξακολουθεί να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, όπως προκύπτει από έρευνα του 2024 στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία.

Οι παρατηρήσεις έδειξαν ότι τα κυρίαρχα ζώα ασκούν μεγαλύτερη επιρροή στην επιλογή της κατεύθυνσης που θα ακολουθήσει η ομάδα. Για να ξεκινήσει, όμως, η μετακίνηση χρειάζεται ευρύτερη συμμετοχή. Πριν από την αναχώρηση, οι ενήλικοι γορίλες ανταλλάσσουν συγκεκριμένες φωνητικές εκδηλώσεις, με τις πιθανότητες να δοθεί το έναυσμα για την κοινή πορεία να αυξάνονται όσο περισσότερα μέλη συμμετέχουν.

Οι διαφορετικές αυτές περιπτώσεις δείχνουν ότι η συλλογική λήψη αποφάσεων έχει εξελικτικό υπόβαθρο πολύ παλαιότερο από τις ανθρώπινες κοινωνίες. Οι κοινωνικοί δεσμοί, η επιρροή, η συνεργασία και η δυνατότητα χειραγώγησης αποτελούν μηχανισμούς που συναντώνται σε πολλά είδη του ζωικού βασιλείου.

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