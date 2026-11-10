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10.11.2026 20:33

Νεαρός «Χουντίνι» το έσκασε από το ΑΤ Πειραιά … με χειροπέδες

10.11.2026 20:33
xeiropedes

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Συναγερμός έχει σημάνει στον Πειραιά για 18χρονο κρατούμενο που το έσκασε κατά τη μεταγωγή του στο Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου.

Ο 18χρονος αιφνιδίασε τους αστυνομικούς τρέχοντας μόλις άνοιξαν την πόρτα του περιπολικού. Μάλιστα, κατάφερε να το σκάσει παρά το γεγονός ότι φορούσε χειροπέδες.

Ο 18χρονος που είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, συνελήφθη αυτή φορά για ληστεία.

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