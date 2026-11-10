Νεαρός «Χουντίνι» το έσκασε από το ΑΤ Πειραιά … με χειροπέδες

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Συναγερμός έχει σημάνει στον Πειραιά για 18χρονο κρατούμενο που το έσκασε κατά τη μεταγωγή του στο Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου.

Ο 18χρονος αιφνιδίασε τους αστυνομικούς τρέχοντας μόλις άνοιξαν την πόρτα του περιπολικού. Μάλιστα, κατάφερε να το σκάσει παρά το γεγονός ότι φορούσε χειροπέδες.

Ο 18χρονος που είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, συνελήφθη αυτή φορά για ληστεία.

Διαβάστε επίσης

Περίεργοι θάνατοι μεταναστών πίσω από τα κάγκελα: Πάνω από 110 θάνατοι σε 26 χρόνια

Ελεύθερος με όρους ο Ερρίκος Πετιλόν μετά την απολογία του για το κύκλωμα φοροδιαφυγής

Με «επισκεπτήριο» και κλειστά κτίρια ο εορτασμός του Πολυτεχνείου – Αντιδράσεις από ΣΦΕΑ και φοιτητικούς συλλόγους