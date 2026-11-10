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10.11.2026 19:42

Περίεργοι θάνατοι μεταναστών πίσω από τα κάγκελα: Πάνω από 110 θάνατοι σε 26 χρόνια

10.11.2026 19:42
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Πάνω από 100 αλλοδαποί βρήκαν τον θάνατο υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στα αστυνομικά τμήματα στην Ελλάδα και στα κέντρα κράτησης μεταναστών. Ωστόσο, μόλις 36 θάνατοι έχουν καταγραφεί επίσημα. 

Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης κατέγραψαν συγκεκριμένα 112 θανάτους μεταναστών το 2000-2026, εκ των οποίων 84 συνέβησαν κατά τη διάρκεια κράτησης σε αστυνομικό τμήμα και 27 σε κέντρο κράτησης μεταναστών.

Τα ευρήματα εντάσσονται στο πλαίσια μιας ευρύτερης έρευνας για τους θανάτους μεταναστών υπό κράτηση.

Οι ερευνητές αξιοποίησαν στοιχεία από την αστυνομία, διεθνείς εκθέσεις, αναφορές στα ΜΜΕ και μαρτυρίες. Να σημειωθεί ότι στα αστυνομικά τμήματα δεν υπήρχε ιατρική περίθαλψη.

Τα ευρήματα αποκαλύπτουν «κενά στα επίσημα αρχεία της αστυνομίας και σοβαρά εμπόδια στην πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, μεταξύ άλλων και σε εγκαταστάσεις που λαμβάνουν χρηματοδότηση από την ΕΕ». Στις εκθέσεις της αστυνομίας δεν είχαν συμπεριληφθεί 34 θάνατοι που κατέγραψαν δημοσιογράφοι, ΜΚΟ, παρατηρητές.

Τα δεδομένα έχουν δημοσιευτεί στην πλατφόρμα Detention Landscapes. Oι ερευνητές παρατηρούν ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός μεταναστών, που τίθενται υπό κράτηση στην Ελλάδα και ότι σε ορισμένες θα μπορούσε να είχε γίνει η επιλογή να τεθούν υπό ψυχιατρική παρακολούθηση ή υγειονομική περίθαλψη.

Ανάμεσα στις υποθέσεις που εξετάστηκαν είναι ο θάνατος του 37χρονου Μοχάμεντ Καμράν από το Πακιστάν στο ΑΤ Αγιού Παντελεήμονα.

Οι ερευνητές καταγράφουν, επίσης, τις άθλιες συνθήκες στα αστυνομικά τμήματα, με 5 άτομα να μοιράζονται το ίδιο κελί και τους κρατούμενους να κοιμούνται στο δάπεδο χωρίς στρώμα. Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί να πάρει μέτρα την περίοδο 2025-2030 για βελτιωθούν οι συνθήκες κράτησης και να προστατευτούν τα δικαιώματα των κρατουμένων. 

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