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10.11.2026 18:32

«Πρεμιέρα» για τη νέα Κνεσέτ με μπαράζ νομοσχεδίων από τον Άιζενκοτ – Ζητά εξεταστική για τις αστοχίες που οδήγησαν στην 7η Οκτωβρίου

10.11.2026 18:32
knesset

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Το κόμμα του Γκάντι Άιζενκοτ, στο οποίο έχει ανατεθεί ο σχηματισμός της επόμενης ισραηλινής κυβέρνησης, ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέθεσε νομοσχέδιο για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής σχετικά με τις αστοχίες ασφαλείας που επέτρεψαν την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση της Κνεσέτ», ο Άιζενκοτ και το κόμμα του Γιασάρ, μαζί με άλλα πολιτικά κόμματα, «υπέβαλαν μια σειρά νομοσχεδίων», συμπεριλαμβανομένου ενός «που αποσκοπούσε στη σύσταση κρατικής εξεταστικής επιτροπής για τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου», ανακοίνωσε το Γιασάρ.

Το κοινοβούλιο του Ισραήλ ορκίστηκε νωρίτερα σήμερα χωρίς να έχει συγκροτηθεί νέα κυβέρνηση.

Μετά άλλων νομοσχεδίων που κατέθεσε το μπλοκ Άιζενκοτ είναι ο περιορισμός της θητείας πρωθυπουργών και η κατάργηση νόμων που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο της δικαστικής μεταρρύθμισης που προώθησε η απερχόμενη κυβέρνηση.

Το κόμμα Γιασάρ κατέθεσε πρόταση που αλλάζει τις περιστάσεις υπό τις οποίες ένας πρωθυπουργός μπορεί να κηρυχθεί ανίκανος να ασκήσει τα καθήκοντά του, ενώ το κόμμα των Δημοκρατικών κατέθεσε ξεχωριστή πρόταση που απαγορεύει σε άτομα εναντίον των οποίων έχουν απαγγελθεί ποινικές κατηγορίες να κατέχουν δημόσιο αξίωμα.

Υπενθυμίζεται ότι εκκρεμεί μια δίκη κατά του Νετανιάχου που βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινικές κατηγορίες.

Από την πλευρά του ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε σήμερα την έκκλησή του για τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας, ώστε να αντιμετωπιστεί αυτό που αποκάλεσε «υπαρξιακή απειλή» που θέτει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

«Το Ιράν εργάζεται για την ανοικοδόμηση της πυρηνικής απειλής… Στο πολύ εγγύς μέλλον, θα αντιμετωπίσουμε διεθνείς πιέσεις για να αποδεχτούμε ένα Ιράν με πυρηνικά όπλα», δήλωσε σε ομιλία του στο κοινοβούλιο. «Αντιμέτωποι με αυτές τις απειλές, πρέπει να κάνουμε μόνο ένα πράγμα σε αυτή την αίθουσα: να αφήσουμε στην άκρη όλες τις άλλες σκέψεις και να σχηματίσουμε κυβέρνηση εθνικής ενότητας».

Παράλληλα το Γιασάρ ανακοίνωσε ότι κατέθεσε επισήμως στον πρόεδρο της Κνεσέτ Αμίρ Οχάνα περισσότερες από 61 υπογραφές βουλευτών της νέας Κνεσέτ, ζητώντας τη διεξαγωγή ψηφοφορίας για την αντικατάστασή του από τον πρώην υπουργό Ματάν Καχάνα.

Οι ηγέτες του αντιπολιτευόμενου μπλοκ είχαν συμφωνήσει έπειτα από διαπραγματεύσεις ημερών να προτείνουν τον Καχάνα για τη θέση.

Ο Οχάνα, στέλεχος του κόμματος Λικούντ του Νετανιάχου, είχε δηλώσει ότι θα προγραμματίσει συνεδρίαση της ολομέλειας για την εκλογή του διαδόχου του εντός μίας εβδομάδας, εφόσον η πλειοψηφία των βουλευτών το ζητήσει επισήμως. Δεδομένου ότι το όριο αυτό έχει πλέον επιτευχθεί, αναμένεται να διεξαχθεί ψηφοφορία για τον διορισμό του Καχάνα εντός των επόμενων ημερών.

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