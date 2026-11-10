Μητσοτάκης για επίδομα θέρμανσης: «Έως 1.560 ευρώ, κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε»

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Στην έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στο Instagram.

Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τους πολίτες για τα εισοδηματικά κριτήρια, τα ποσά της ενίσχυσης και τις προθεσμίες προκειμένου να λάβουν την ενίσχυση για το πετρέλαιο θέρμανσης.

« Ξέρω ότι πολλοί κοιτάτε ήδη τον λογαριασμό της θέρμανσης με αγωνία. Η ενεργειακή κρίση μας φέρνει έναν δύσκολο χειμώνα και η δική μας ευθύνη είναι να σας στηρίξουμε όσο περισσότερο μπορούμε», αναφέρει ο πρωθυπουργός.

Όπως ανακοίνωσε, την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, άνοιξε η πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, μέσω της οποίας οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 4 Δεκεμβρίου, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Taxisnet.

Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός, η φετινή ενίσχυση αναμένεται να καλύψει περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, ενώ το επίδομα αυξάνεται κατά 30% σε σύγκριση με πέρυσι. Το ανώτατο ποσό που μπορεί να λάβει ένας δικαιούχος φτάνει τα 1.560 ευρώ, έναντι 350 ευρώ το 2019.

Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα και στη διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων, φέρνοντας ως παράδειγμα ένα ζευγάρι με δύο παιδιά. Όπως ανέφερε, το σχετικό εισοδηματικό όριο έχει αυξηθεί από τις 24.000 ευρώ το 2019 στις 34.000 ευρώ σήμερα.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην ενεργειακή κρίση και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά ενόψει του χειμώνα, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση αξιοποιεί τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας, την οικονομική ανάπτυξη και τα έσοδα από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, προκειμένου να ενισχύσει τους πολίτες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

«Κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε με βάση τις δυνατότητες του προϋπολογισμού», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

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