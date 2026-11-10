Ο Γεωργιάδης και «η νομική ασχετοσύνη του ξερόλα μπάρμπα» Βελόπουλου

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Απασφάλισε κατά του Κυριάκου Βελόπουλου ο Άδωνις Γεωργιάδης με αφορμή το αίτημα του προέδρου της Ελληνικής Λύσης για τη σύσταση Προκαταρκτικής Επιτροπής σε βάρος του Αλέξη Τσίπρα.

Ο υπουργός Υγείας, σε ανάρτησή του κάνει λόγο για «εντυπωσιακή» νομική ασχετοσύνη του Κυριάκου Βελόπουλου, τον οποίο αποκαλεί «ξερόλα μπάρμπα», υποστηρίζοντας ότι η πρότασή του για Προανακριτική δεν έχει νομικό έρεισμα.

«Είναι εντυπωσιακή η νομική αλλά και η γενική ασχετοσύνη του «ξερόλα μπάρμπα». Έκανε αίτημα για σύσταση Προκαταρκτικής κατά του Αλέξη Τσίπρα αυτό σημαίνει να ερευνήσει η Βουλή για ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα στα οποία η ίδια έχει την αρμοδιότητα να ασκήσει δίωξη. Τέτοια αδικήματα πλέον δεν υφίστανται διότι όλα τα σχετικά ενδεχόμενα αδικήματα έχουν παραγραφεί βάσει του Συντάγματος (άρθρο 86) όπως αυτό ίσχυε ως την Αναθεώρηση του από τον Κυριάκο Μητσοτάκη το 2020. Άρα η Βουλή δεν μπορεί να ασκήσει καμμία τέτοια Δίωξη πλέον, σε απλά Ελληνικά δεν έχει καμμία σχετική αρμοδιότητα.



Το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος δεν ανήκει σε αυτά τα αδικήματα και αν θέλει να ασκήσει Δίωξη κάποιος εισαγγελέας για αυτό δεν χρειάζεται την άδεια της Βουλής. Δεν συνδέεται δηλαδή με Προκαταρκτική Επιτροπή καθώς είναι αυτοτελές αδίκημα που έχει κριθεί ότι δεν συνδέεται με την άσκηση των καθηκόντων του πολιτικού. Τώρα το να προσπαθεί κάποιος να κάνει σοβαρή συζήτηση με αυτόν τον τύπο είναι χαμένος χρόνος προφανώς αλλά τί να κάνω, αν δεν απαντήσω θα νομίζει ότι είπε καμμία εξυπνάδα».

Είναι εντυπωσιακή η νομική αλλά και η γενική ασχετοσύνη του «ξερόλα μπάρμπα». Έκανε αίτημα για σύσταση Προκαταρκτικής κατά του @atsipras αυτό σημαίνει να ερευνήσει η Βουλή για ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα στα οποία η ίδια έχει την αρμοδιότητα να ασκήσει δίωξη. Τέτοια αδικήματα… pic.twitter.com/S2ol05AziW — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 10, 2026

Στα μαχαίρια πλέον οι πρώην συνοδοιπόροι καθώς και οι δύο προέρχονται από τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό (ΛΑΟΣ) του Γιώργου Καρατζαφέρη, πριν χωρίσουν οι δρόμοι τους, σε… άλλα διαμερίσματα στη δεξιά πολυκατοικία.

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