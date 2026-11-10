ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε και επίσημα ο Παναγιωτόπουλος

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Την παραίτησή του από την έδρα του βουλευτή Αχαΐας με τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε και επίσημα ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο οποίος κατευθύνεται – και αυτός – προς την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.
Στην επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο Α. Παναγιωτόπουλος αναφέρει ότι «με την παρούσα επιστολή και σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 1 του Κανονισμού της Βουλής, σας υποβάλλω την παραίτησή μου από το αξίωμα του Βουλευτή Αχαΐας».
Η παραίτηση Παναγιωτόπουλου ανοίγει το δρόμο για τον πρώτο επιλαχόντα στην Αχαΐα με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Γιώργο Κυριακόπουλο, ο οποίος και αναμένεται να παραμείνει στο κόμμα, αυξάνοντας την κοινοβουλευτική του δύναμη στους 13 βουλευτές.
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