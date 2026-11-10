Αρχίζει περιοδείες ο Σαμαράς: Πρώτη στάση η Λάρισα

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Μπορεί να μην ανακοινώνει την ίδρυση του νέου κόμματός του, αλλά ο Αντώνης Σαμαράς δεν περιορίζεται σε ανακοινώσεις και βιντεάκια, αλλά αρχίζει τις περιοδείες ανά τη χώρα, προκειμένου να έλθει σε επαφή με τους πολίτες.
Όπως αποκάλυψε ο πρώην πολιτευτής της ΝΔ Γιώργος Αδαμούλης, ο οποίος αναμένεται να είναι υποψήφιος με το νέο σχήμα του πρώην πρωθυπουργού, η αρχή θα γίνει στις 20 Νοεμβρίου από τη Λάρισα, έναν από τους νομούς όπου η ΝΔ έχει πρόβλημα, καθώς υπάρχει σοβαρή διαρροή ψηφοφόρων, κυρίως από τους αγρότες της περιοχής.
Ο Α. Σαμαράς αναμένεται να στείλει πολλαπλά μηνύματα, αλλά και να «μετρήσει» τις δυνάμεις του σε μια περιοχή της χώρας που – όπως λένε οι αρμόδιοι περί τα εκλογικά – έχει κρίσιμο ρόλο στην εκλογή κυβέρνησης, ενώ αναφέρόμενος στο νέο κόμμα, ο Γ. Αδαμούλης τόνισε ότι «τα πάντα είναι έτοιμα. Μένει το πάτημα του κουμπιού. Το πότε, θα το αποφασίσει ο ίδιος».
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