search
ΤΡΙΤΗ 10.11.2026 10:04
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.11.2026 08:13

Αρχίζει περιοδείες ο Σαμαράς: Πρώτη στάση η Λάρισα

10.11.2026 08:13
samaras 776- new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Μπορεί να μην ανακοινώνει την ίδρυση του νέου κόμματός του, αλλά ο Αντώνης Σαμαράς δεν περιορίζεται σε ανακοινώσεις και βιντεάκια, αλλά αρχίζει τις περιοδείες ανά τη χώρα, προκειμένου να έλθει σε επαφή με τους πολίτες.

Όπως αποκάλυψε ο πρώην πολιτευτής της ΝΔ Γιώργος Αδαμούλης, ο οποίος αναμένεται να είναι υποψήφιος με το νέο σχήμα του πρώην πρωθυπουργού, η αρχή θα γίνει στις 20 Νοεμβρίου από τη Λάρισα, έναν από τους νομούς όπου η ΝΔ έχει πρόβλημα, καθώς υπάρχει σοβαρή διαρροή ψηφοφόρων, κυρίως από τους αγρότες της περιοχής.

Ο Α. Σαμαράς αναμένεται να στείλει πολλαπλά μηνύματα, αλλά και να «μετρήσει» τις δυνάμεις του σε μια περιοχή της χώρας που – όπως λένε οι αρμόδιοι περί τα εκλογικά – έχει κρίσιμο ρόλο στην εκλογή κυβέρνησης, ενώ αναφέρόμενος στο νέο κόμμα, ο Γ. Αδαμούλης τόνισε ότι «τα πάντα είναι έτοιμα. Μένει το πάτημα του κουμπιού. Το πότε, θα το αποφασίσει ο ίδιος».

Διαβάστε επίσης

Ο Χάρης Θεοχάρης συγκρίνει τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας με την… ενημέρωση της ΔΕΗ

Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: Έρχεται η ώρα της ΕΛΑΣ – Προανήγγειλε την παραίτησή του από βουλευτής 

Τηλεφώνημα Μητσοτάκη στον νέο πρωθυπουργο της Ρουμανίας, Λούκα Νικουλέσκου – Τι συζήτησαν

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
MIXANI_DIAS_FILE
ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνάκι: Διπλός συναγερμός για ύποπτα αντικείμενα σε Ξενοκράτους και Πλουτάρχου

proastiakos_2804_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Προαστιακός: Νεαρός εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε συρμό

rivers_giannis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

NBA: Ο Ντοκ Ρίβερς είπε ότι ο Αντετοκούνμπο έχει «χαμηλό μπασκετικό IQ» και μετά… ζήτησε συγγνώμη

gntm-new
MEDIA

Ανατροπή στο GNTM: Αρνήθηκε να φωτογραφηθεί γυμνή και έφυγε οικειοθελώς (Video)

thevoiceofgreece202627
MEDIA

Τηλεθέαση μασίφ για το «The Voice» το Σαββατοκύριακο (7-8/11)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mousoulmanos-psaras-rodos-4
ΕΛΛΑΔΑ

Ο μουσουλμάνος ψαράς στη Ρόδο που επί 40 χρόνια προσφέρει ψάρια στις χριστιανικές γιορτές

patoulis-koilou
LIFESTYLE

Γιώργος Πατούλης: «Τον Φεβρουάριο θα μεγαλώσει και άλλο η οικογένειά μας» - Η οικογενειακή ζωή με τη Νάνσυ Κοιλού και η προσμονή για το δεύτερο παιδί τους

melanchon_8j
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία κατά Μελανσόν: Οργή στο Κίεβο για την πρότασή του για δημοψήφισμα στο Ντονμπάς

al-pacino-new
ΣΙΝΕΜΑ

Ο Αλ Πατσίνο έρχεται στην Ελλάδα για τη νέα του ταινία – Τα γυρίσματα ξεκινούν τον Απρίλιο του 2027, αναζητούνται οι ηθοποιοί που θα τον πλαισιώσουν

radiomegaro_ert-2048×1365
MEDIA

ΕΡΤ: Αναβαθμίζεται ο Χρήστος Βαρθαλίτης - Από το έκτακτο προσωπικό στο πλευρό του προσωρινού διευθύνοντος συμβούλου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 10.11.2026 10:04
MIXANI_DIAS_FILE
ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνάκι: Διπλός συναγερμός για ύποπτα αντικείμενα σε Ξενοκράτους και Πλουτάρχου

proastiakos_2804_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Προαστιακός: Νεαρός εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε συρμό

rivers_giannis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

NBA: Ο Ντοκ Ρίβερς είπε ότι ο Αντετοκούνμπο έχει «χαμηλό μπασκετικό IQ» και μετά… ζήτησε συγγνώμη

1 / 3