Η METLEN αναλαμβάνει νέα παραγωγή τορπιλοθυρών στην Ελλάδα για τα διεθνή προγράμματα της Naval Group

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Νέα σύμβαση με τη γαλλική Naval Group για την κατασκευή και προμήθεια πρόσθετων τορπιλοθυρών υπέγραψε η METLEN μέσω της M Technologies. Η παραγγελία εντάσσεται στα διεθνή ναυτικά προγράμματα του γαλλικού ομίλου και η παραγωγή θα γίνει στην Ελλάδα. Η συμφωνία, που ανακοινώθηκε στις 9 Νοεμβρίου, προσθέτει νέο κατασκευαστικό έργο σε μια συνεργασία που έχει ήδη περάσει από την υπογραφή μνημονίου στην παράδοση εξειδικευμένων συστημάτων για το Γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό.

Η νέα ανάθεση αφορά κατασκευές για τα συστήματα εκτόξευσης τορπιλών. Η METLEN αναφέρει ότι για την εκτέλεση της σύμβασης θα αξιοποιηθούν οι βιομηχανικές υποδομές της M Technologies και η εμπειρία της σε σύνθετες μεταλλικές κατασκευές, πιστοποιημένες συγκολλήσεις και εργασίες υψηλής ακρίβειας. Σε τέτοια εξαρτήματα, ο κατασκευαστής καλείται να τηρεί συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές σε κάθε στάδιο παραγωγής, από την κατεργασία των υλικών μέχρι την παράδοση. Η εταιρεία συνδέει την πρόσθετη παραγγελία με τη διεύρυνση του έργου που αναλαμβάνει ο αμυντικός βιομηχανικός κόμβος της στον Βόλο.

Στην εταιρική ανακοίνωση δεν προσδιορίζονται το ύψος της σύμβασης, ο αριθμός των τορπιλοθυρών ή το χρονοδιάγραμμα παράδοσης. Η Naval Group διατηρεί τον ρόλο του κύριου αναδόχου στα δικά της ναυτικά προγράμματα, ενώ η ελληνική εταιρεία αναλαμβάνει συγκεκριμένο μέρος της παραγωγής. Αυτή η κατανομή εργασιών επιτρέπει σε έναν εγχώριο προμηθευτή να συμμετέχει σε παραγγελίες για πελάτες του εξωτερικού μέσω του δικτύου ενός διεθνούς ναυπηγικού ομίλου.

Το προηγούμενο των φρεγατών FDI

Τον Φεβρουάριο του 2026 η METLEN είχε γνωστοποιήσει την παράδοση δύο σύνθετων συστημάτων πλατφόρμας για φρεγάτα FDI του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού. Η συγκεκριμένη παράδοση αποτελεί παράδειγμα της ήδη υλοποιημένης συνεργασίας των δύο εταιρειών. Στις 19 Μαρτίου ακολούθησε η υπογραφή μνημονίου στις εγκαταστάσεις της M Technologies στον Βόλο. Το μνημόνιο έθεσε το πλαίσιο για συνεργασία σε προγράμματα πλοίων επιφανείας και υποβρυχίων που απευθύνονται στη διεθνή αγορά.

Η συμφωνία για τις τορπιλοθύρες δίνει συγκεκριμένο παραγωγικό αντικείμενο σε αυτό το πλαίσιο. Παράλληλα, στις αρχές Νοεμβρίου η Naval Group είχε ανακοινώσει τη σύναψη δέκα συμβάσεων με ελληνικές επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων η METLEN, για εργασίες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα των φρεγατών FDI και την υποστήριξη ναυτικών συστημάτων. Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει διαφορετικά έργα και προμηθευτές, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε προγράμματος.

Για τη METLEN, η επαναληπτική παραγγελία διευρύνει τη δραστηριότητα της M Technologies στη ναυτική άμυνα, όπου η συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα προϋποθέτει την ικανότητα να παράγονται εξαρτήματα με σταθερές προδιαγραφές και να παραδίδονται στους χρόνους που συμφωνούνται με τον πελάτη. Η ανάληψη πρόσθετης παραγωγής μετά τις προηγούμενες παραδόσεις δίνει στην εταιρεία ένα νέο έργο πάνω στο οποίο μπορεί να στηρίξει τη διεκδίκηση επόμενων αναθέσεων.

Για την εγχώρια βιομηχανία, το ενδιαφέρον βρίσκεται στο ότι η σύμβαση μεταφέρει στην Ελλάδα συγκεκριμένο στάδιο κατασκευής για ναυτικά προγράμματα του εξωτερικού. Η παραγωγή συνδέει τις εγκαταστάσεις της M Technologies με παραγγελίες του γαλλικού ομίλου σε περισσότερες αγορές. Η έκταση της συνεργασίας θα αποτυπωθεί στις επόμενες συμβάσεις, καθώς το μνημόνιο καλύπτει ευρύτερο πεδίο από το αντικείμενο της σημερινής ανάθεσης.

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