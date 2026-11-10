Στα 224 εκατ. ευρώ το Elikonos 3 με έξι επενδύσεις σε ελληνικές επιχειρήσεις μέχρι σήμερα

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Στα 224 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι συνολικές κεφαλαιακές δεσμεύσεις για το Elikonos 3, το τρίτο επενδυτικό ταμείο της Elikonos Capital. Η εταιρεία ανακοίνωσε στις 9 Νοεμβρίου ότι ολοκλήρωσε τη συγκέντρωση κεφαλαίων, περίπου έναν χρόνο μετά την πρώτη φάση του Οκτωβρίου 2025, όταν είχαν εξασφαλιστεί δεσμεύσεις 175 εκατ. ευρώ. Στο μεταξύ, το ταμείο είχε ήδη πραγματοποιήσει έξι επενδύσεις σε ελληνικές επιχειρήσεις, συνολικού ύψους περίπου 60 εκατ. ευρώ.

Μεταξύ των επενδυτών του σχήματος βρίσκονται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και η Παρευξείνια Τράπεζα. Συμμετέχουν επίσης ελληνικές τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία και ιδιώτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε σχέση με το πρώτο κλείσιμο, οι συνολικές δεσμεύσεις αυξήθηκαν κατά 49 εκατ. ευρώ, ή περίπου 28%. Το ποσό των δεσμεύσεων δείχνει το μέγεθος του ταμείου, ενώ τα περίπου 60 εκατ. ευρώ αφορούν επενδύσεις που έχουν ήδη γίνει.

Το Elikonos 3 απευθύνεται σε ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Ως σχήμα ιδιωτικών κεφαλαίων, αποκτά συμμετοχές σε επιχειρήσεις με βάση τους όρους που συμφωνούνται σε κάθε συναλλαγή. Η Elikonos Capital αναφέρει ότι, πέρα από τα κεφάλαια, συνεργάζεται με τις διοικήσεις των εταιρειών για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, την αύξηση της παραγωγής και την είσοδο σε νέες αγορές. Η μορφή της υποστήριξης εξαρτάται από τις ανάγκες κάθε επιχείρησης και από το είδος της συμμετοχής.

Οι πρώτες τοποθετήσεις

Στις πρώτες έξι επενδύσεις περιλαμβάνονται οι Mytilos, Ribco, Vamvalis Foods, AKRITAS, Το Μάννα της οικογένειας Τσατσαρωνάκη και η Βεζύρογλου. Το χαρτοφυλάκιο καλύπτει διαφορετικά παραγωγικά πεδία, μεταξύ των οποίων η αγροδιατροφή, η επεξεργασία τροφίμων και τα δομικά υλικά. Η ανακοίνωση παρουσιάζει συνολικά το ύψος των τοποθετήσεων και κατονομάζει τις εταιρείες. Η ανάλυση της επενδυτικής στρατηγικής στηρίζεται επομένως στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου και στους στόχους που δηλώνει ο διαχειριστής για την ανάπτυξή του.

Οι έξι τοποθετήσεις δίνουν μια πρώτη εικόνα του τύπου των εταιρειών που επιλέγει το ταμείο. Σε μια παραγωγική επιχείρηση, η είσοδος επενδυτή μπορεί να υποστηρίξει, ανάλογα με το σχέδιο που έχει συμφωνηθεί, την επέκταση μιας μονάδας, την ανάπτυξη νέας σειράς προϊόντων ή την οργάνωση δικτύου πωλήσεων στο εξωτερικό. Πρόκειται για παρεμβάσεις που απαιτούν χρόνο και συνδέουν την απόδοση της επένδυσης με την πορεία της ίδιας της επιχείρησης. Ο συνιδρυτής της Elikonos Capital, Παντελής Παπαγεωργίου, συνέδεσε την ολοκλήρωση της άντλησης με τη δυνατότητα συνέχισης αυτής της υποστήριξης.

Μετά το τελικό κλείσιμο, το επενδυτικό σχήμα περνά σε μια περίοδο κατά την οποία συνυπάρχουν δύο εργασίες. Η πρώτη είναι η επιλογή των επόμενων εταιρειών στις οποίες θα κατευθυνθούν κεφάλαια. Η δεύτερη είναι η παρακολούθηση των επιχειρησιακών σχεδίων στις εταιρείες που βρίσκονται ήδη στο χαρτοφυλάκιο. Για την αποτίμηση της πορείας του ταμείου θα έχουν σημασία τόσο οι όροι των επόμενων συμμετοχών όσο και οι μετρήσιμες αλλαγές στις επιχειρήσεις, από την παραγωγική δυναμικότητα και τις πωλήσεις μέχρι την παρουσία τους σε διεθνείς αγορές. Τα πρώτα αποτελέσματα αυτών των σχεδίων θα δώσουν πληρέστερη εικόνα για το πώς αξιοποιούνται τα κεφάλαια που έχουν δεσμευθεί.

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