Ο Αλ Πατσίνο έρχεται στην Ελλάδα για τη νέα του ταινία – Τα γυρίσματα ξεκινούν τον Απρίλιο του 2027, αναζητούνται οι ηθοποιοί που θα τον πλαισιώσουν

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στην Ελλάδα θα βρεθεί τον Απρίλιο του 2027 ο Αλ Πατσίνο, καθώς η χώρα μας θα αποτελέσει τον βασικό τόπο γυρισμάτων της νέας κινηματογραφικής παραγωγής στην οποία πρωταγωνιστεί. Η ταινία, με τίτλο «50/50», θα γυριστεί κατά 90% σε ελληνικές τοποθεσίες, ενώ αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη η αναζήτηση Ελλήνων ηθοποιών που θα πλαισιώσουν τον διάσημο πρωταγωνιστή.

Η ιστορία ακολουθεί έναν νεαρό Ελληνοαμερικανό σκέιτερ, ο οποίος φιλοδοξεί να συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες. Η ζωή του αλλάζει όταν γνωρίζει έναν πολυβραβευμένο πρώην αθλητή του σκέιτμπορντ, τον οποίο ενσαρκώνει ο Αλ Πατσίνο. Η γνωριμία τους εξελίσσεται σε μια διαδρομή με επίκεντρο τις αθλητικές επιδιώξεις, την αυτογνωσία και την προσωπική ίαση.

Η επιστροφή του νεαρού στην Ελλάδα από τις ΗΠΑ, μετά τον χωρισμό των γονιών του, αποτελεί το σημείο από το οποίο ξεδιπλώνεται η ιστορία, με το μεγαλύτερο μέρος της δράσης να τοποθετείται στη χώρα μας.

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή του Αλ Πατσίνο στο «50/50» θα σηματοδοτήσει την πρώτη φορά που ο ίδιος θα πραγματοποιήσει κινηματογραφικά γυρίσματα στην Ελλάδα. Ο διάσημος ηθοποιός έχει επισκεφθεί στο παρελθόν τη χώρα για διακοπές, έχοντας βρεθεί μεταξύ άλλων στην Πάρο και τη Σκόπελο.

Η επένδυση στην ελληνική κινηματογραφική παραγωγή

Την εκτελεστική παραγωγή του «50/50» έχει αναλάβει η Gold Tree, εταιρεία του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία Ευθύμιου Τσονάκα. Στα σχέδιά του περιλαμβάνεται μια ευρύτερη επενδυτική παρουσία στην Ελλάδα, με δραστηριότητες που αφορούν τον κινηματογράφο, τη διεθνή προώθηση ελληνικών προϊόντων, την τηλεόραση, αλλά και την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών για τη βιωσιμότητα της γης.

Η παραγωγή έχει ήδη εξασφαλίσει χρηματοδότηση από το ΕΚΚΟΜΕΔ. Παράλληλα, ο επιχειρηματίας εξετάζει τη δημιουργία πέντε σύγχρονων κινηματογραφικών συγκροτημάτων και στούντιο στην Ελλάδα, τα οποία θα μπορούσαν να προσφέρουν θέσεις εργασίας σε Έλληνες επαγγελματίες διαφορετικών ειδικοτήτων του οπτικοακουστικού τομέα.

Διαβάστε επίσης:

Ο ντε Νίρο χλευάζει τον Μασκ για την ήττα των Ρεπουμπλικανών: «Ξόδεψες μισό δισ. και πώς σου πήγε αυτό;»

«The Portrait»: Οι Gillian Anderson και Rebecca Hall θα πρωταγωνιστήσουν στο ψυχολογικό θρίλερ της Sara Colangelo

Μπρους Γουίλις: «Ζει στον δικό του κόσμο, μερικές φορές μοιάζει σαν μωρό» – Τι αποκαλύπτει πηγή για την κατάσταση της υγείας του











