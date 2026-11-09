Λάρισα: Αυτοκίνητο παρέσυρε 40χρονη – Στο νοσοκομείο η γυναίκα

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Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό μιας γυναίκας ηλικίας περίπου 40 ετών σημειώθηκε λίγο μετά τις 19:30 στη Λάρισα, στη διασταύρωση των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Φαρσάλων.
Η παράσυρση έγινε στον νέο κυκλικό κόμβο, λίγο πριν από την υπόγεια διάβαση, όταν ΙΧ αυτοκίνητο χτύπησε την πεζή, υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση.
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο και μετέφερε την τραυματισμένη γυναίκα στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας για την παροχή πρώτων βοηθειών.
Στο σημείο μετέβη και ανακριτικό της Τροχαίας, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια και οι συνθήκες του ατυχήματος.
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