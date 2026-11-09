Kύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές και μπασκετμπολίστας στη δικογραφία – Από Καφέ, Βάλλα, Κανακούδη μέχρι Λιαδέλη

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τέσσερα γνωστά ονόματα από τον χώρο του ελληνικού αθλητισμού βρίσκονται ανάμεσα στα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη μεγάλη δικογραφία για την υπόθεση των τεσσάρων φερόμενων ως διασυνδεδεμένων κυκλωμάτων φοροδιαφυγής στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για τους πρώην ποδοσφαιριστές Παντελή Καφέ, Σπύρο Βάλλα και Πέτρο Κανακούδη, καθώς και τον παλαίμαχο διεθνή μπασκετμπολίστα Παναγιώτη Λιαδέλλη. Τα ονόματά τους περιλαμβάνονται στον κατάλογο των 1.283 κατηγορουμένων, στο πλαίσιο της έρευνας που πραγματοποίησε η Μονάδα Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων (ΜΕΟΕΛ) Μακεδονίας της ΑΑΔΕ.

Η ογκώδης δικογραφία διαβιβάστηκε στις 7 Νοεμβρίου 2026 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, ενώ η συνολική έρευνα αφορά 917 εταιρείες. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ελεγκτικών αρχών, η ζημία για το Δημόσιο υπολογίζεται σε 206,26 εκατομμύρια ευρώ.

Παντελής Καφές: Η αναφορά στη δικογραφία και τα δύο αδέλφια του

Στη 16η σελίδα του διαβιβαστικού της υπόθεσης εμφανίζεται το όνομα του πρώην διεθνούς ποδοσφαιριστή Παντελή Καφέ, ο οποίος είχε συμμετάσχει στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδας που κατέκτησε το Euro 2004.

Στην ίδια σελίδα αναφέρονται και τα δύο αδέλφια του, με τα αρχικά Δ.Κ. και Α.Κ.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον Δ.Κ., ο οποίος, σύμφωνα με το περιεχόμενο του διαβιβαστικού, φέρεται να συγκαταλέγεται στα αρχηγικά μέλη του δεύτερου κυκλώματος, έχοντας, κατά τις ελεγκτικές αρχές, τον ρόλο του πραγματικού διαχειριστή.

Στα έγγραφα της υπόθεσης περιλαμβάνονται ακόμη στοιχεία για φορολογικές δηλώσεις συγκεκριμένης εταιρείας, καθώς και αναφορές που έχουν υποβληθεί από τον ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ.

Ειδικότερα, για τον Δ.Κ. καταγράφεται μηνυτήρια αναφορά σχετικά με οφειλές ασφαλιστικών εισφορών ύψους 42.836,61 ευρώ. Για τον Α.Κ. αναφέρονται τρεις μηνυτήριες αναφορές, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε 104.602,68 ευρώ.

Στη δικογραφία και ο πρώην ποδοσφαιριστής Σπύρος Βάλλας

Στην ίδια σελίδα του διαβιβαστικού περιλαμβάνεται και ο Σπύρος Βάλλας, ο οποίος αγωνίστηκε επί σειρά ετών ως κεντρικός αμυντικός και είχε παρουσία στο ελληνικό επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Το όνομά του βρίσκεται στον κατάλογο των κατηγορουμένων της υπόθεσης. Ωστόσο, από τα συγκεκριμένα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο διαβιβαστικό δεν προκύπτει ο ρόλος που φέρεται να είχε στη λειτουργία των υπό έρευνα κυκλωμάτων.

Η αναφορά του ονόματός του στη δικογραφία, επομένως, δεν συνοδεύεται στα συγκεκριμένα έγγραφα από περαιτέρω εξειδίκευση της φερόμενης εμπλοκής του.

Πέτρος Κανακούδης: Η ποδοσφαιρική διαδρομή και η αναφορά στο όνομά του

Στον κατάλογο των προσώπων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία βρίσκεται και ο Πέτρος Κανακούδης, ο οποίος αγωνίστηκε ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής στη θέση του αριστερού μπακ.

Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τον ΠΑΟΚ, περνώντας από τις ακαδημίες και την πρώτη ομάδα του συλλόγου. Στη συνέχεια φόρεσε, μεταξύ άλλων, τις φανέλες της Βέροιας, του Αστέρα Τρίπολης, του ΠΑΣ Γιάννινα, του Ηρακλή, του Απόλλωνα Σμύρνης και της Κέρκυρας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κανακούδης και ο Σπύρος Βάλλας είχαν υπάρξει συμπαίκτες στη Βέροια κατά την αγωνιστική περίοδο 2005-2006. Παράλληλα, από τη Βέροια κατάγονται και τα αδέλφια του Παντελή Καφέ.

Και στην περίπτωση του Κανακούδη, η αναφορά που γίνεται στο συγκεκριμένο υλικό αφορά τη συμπερίληψή του στον κατάλογο των κατηγορουμένων, χωρίς να περιγράφεται αναλυτικά κάποιος συγκεκριμένος ρόλος του στα κυκλώματα.

Παναγιώτης Λιαδέλλης

Στην υπόθεση περιλαμβάνεται και ο πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής Παναγιώτης Λιαδέλλης.

Το όνομά του εντοπίζεται στη σελίδα 41 του διαβιβαστικού, ενώ στη σελίδα 101 αναφέρεται ως κατηγορούμενη και η μητέρα του, με τα αρχικά Π.Λ.

Ωστόσο, στα συγκεκριμένα στοιχεία της δικογραφίας δεν υπάρχει αναλυτική περιγραφή της φερόμενης συμμετοχής του πρώην μπασκετμπολίστα ή της μητέρας του στη δραστηριότητα των τεσσάρων κυκλωμάτων.

Ποιες κατηγορίες περιλαμβάνονται στη μεγάλη έρευνα

Το διαβιβαστικό της ΜΕΟΕΛ Μακεδονίας περιγράφει ένα ευρύ φάσμα αξιόποινων πράξεων που εξετάζονται στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Εγκληματική οργάνωση

Πλαστογραφία

Απάτη

Εισφοροδιαφυγή

Φοροδιαφυγή

Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο

Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Πρέπει, ωστόσο, να διευκρινιστεί ότι η παρουσία ενός προσώπου στη δικογραφία δεν σημαίνει αυτομάτως ότι του αποδίδονται όλες οι παραπάνω πράξεις. Ούτε αποτελεί απόδειξη ενοχής.

Η ακριβής συμμετοχή κάθε εμπλεκομένου, όπως και η εξατομίκευση των κατηγοριών που ενδεχομένως τον αφορούν, θα αξιολογηθούν από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Η επιχείρηση «Αχυράνθρωποι» και η παρέμβαση Πιτσιλή

Την ίδια στιγμή, συνεχίζεται η αναζήτηση δύο επιχειρηματιών που φέρονται να έχουν κεντρικό ρόλο στην υπόθεση και παραμένουν ασύλληπτοι.

Η επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Αχυράνθρωποι» πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της έρευνας για την πιθανή δράση κυκλωμάτων που φέρονται να εμπλέκονται σε εκτεταμένη μη καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

Το τελικό στάδιο της επιχείρησης εξελίχθηκε στη Θεσσαλονίκη, από το βράδυ της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου 2026, υπό τον συντονισμό των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών, με τη συμμετοχή των Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, στις 6 Νοεμβρίου 2026 δημοσιεύματα ιστοσελίδας αποκάλυψαν πληροφορίες για την επιχείρηση ενώ αυτή βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη.

Οι πληροφορίες αφορούσαν, μεταξύ άλλων, τα δύο πρόσωπα που αναζητούνταν, τα οποία αναφέρονταν με τα αρχικά τους, αλλά και στελέχη της ΑΑΔΕ που είχαν μεταβεί στη Θεσσαλονίκη για τον επιχειρησιακό συντονισμό των ελέγχων και των συλλήψεων.

Η ΑΑΔΕ υποστηρίζει ότι η δημοσιοποίηση των συγκεκριμένων πληροφοριών θα μπορούσε να επηρεάσει την εξέλιξη της επιχείρησης και να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των στελεχών της.

Η επικοινωνία με Χρυσοχοΐδη και η μηνυτήρια αναφορά

Μετά τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών, ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής επικοινώνησε με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ζητώντας τη συνδρομή της Αστυνομίας για τον εντοπισμό και την προσαγωγή των δύο επιχειρηματιών.

Παράλληλα, ενημέρωσε τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Στόχος είναι να διερευνηθεί εάν από τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών προκύπτει ενδεχόμενη τέλεση αδικημάτων, όπως:

Παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου.

Παραβίαση του απορρήτου της ποινικής προδικασίας.

Υπόθαλψη εγκληματία.

Τι δήλωσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής

Στη δήλωσή του, ο διοικητής της ΑΑΔΕ υπογράμμισε ότι η προσφυγή στη Δικαιοσύνη δεν σχετίζεται με την κριτική που μπορεί να ασκείται στην Αρχή ή στον ίδιο προσωπικά, αλλά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών που αφορούσαν επιχείρηση η οποία βρισκόταν σε εξέλιξη.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε:

«Εδώ και σχεδόν έντεκα χρόνια ως επικεφαλής της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης της χώρας, ουδέποτε προσέφυγα στη Δικαιοσύνη κατά δημοσιογράφου ή μέσου ενημέρωσης, για οποιαδήποτε κακόβουλη ή προσβλητική κριτική, είτε στο πρόσωπό μου είτε στο έργο της Αρχής.

Η παρούσα υπόθεση, όμως, δεν αφορά την κακόβουλη κριτική. Αφορά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών που συνδέονται με επιχείρηση σε εξέλιξη, σε χρονική στιγμή κατά την οποία διεξάγονταν ακόμη κρίσιμες έρευνες και αναζητούνταν συγκεκριμένα πρόσωπα».

Ο κ. Πιτσιλής τόνισε ακόμη ότι η διαρροή τέτοιου είδους πληροφοριών μπορεί να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα των ερευνών, τη διασφάλιση των αποδεικτικών στοιχείων και την ασφάλεια των υπαλλήλων που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις.

Πρόσθεσε ότι η Διοίκηση έχει υποχρέωση να προστατεύει τη νομιμότητα και να διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών.

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο διοικητής της ΑΑΔΕ υπογράμμισε:

«Η μάχη κατά της μεγάλης φοροδιαφυγής και του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος δεν είναι υπόθεση μιας υπηρεσίας. Είναι υπόθεση του κράτους δικαίου. Και το κράτος δικαίου δεν υποχωρεί, δεν εκφοβίζεται και δεν συμβιβάζεται. Εφαρμόζει τον νόμο, προστατεύει τους θεσμούς του και εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη.

Αυτό ακριβώς πράξαμε».

Διαβάστε επίσης:

Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας: Εντοπίστηκε ύποπτη μαύρη σακούλα

Τέλος στην ομηρία των εργαζομένων της Pizza Fan: Ανοίγουν την Τετάρτη (11/11) τα καταστήματα της αλυσίδας

«Μυρίζει» Χριστούγεννα και στην Αθήνα: Ξεκίνησε ο στολισμός της πλατείας Συντάγματος