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09.11.2026 20:15

Με το ζόρι πρωθυπουργός: Ο Νετανιάχου επιμένει να σχηματιστεί κυβέρνηση στo Ισραήλ υπό την ηγεσία του, παρά την εντολή στον Άιζενκοτ

09.11.2026 20:15
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  • Ο απερχόμενος πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διεκδικεί εκ νέου τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας υπό την ηγεσία του, επικαλούμενος τη μεγαλύτερη εκλογική δύναμη του κόμματός του.
  • Ο Νετανιάχου απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο συνεργασίας με αραβικά κόμματα, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το Ιράν και το ριζοσπαστικό Ισλάμ.
  • Ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ έδωσε την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον Γκάντι Άιζενκοτ, ο οποίος διαθέτει περιθώριο 28 ημερών για να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις με τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
  • Οι διαπραγματεύσεις για τη συγκρότηση κυβέρνησης από τον Άιζενκοτ παραμένουν δύσκολες, καθώς υπάρχουν εσωτερικές διαφωνίες μεταξύ των συμμάχων του σχετικά με τη συμμετοχή ή την υποστήριξη αραβικών κομμάτων.

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Ο απερχόμενος πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε την… έκκλησή του για σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας με επικεφαλής τον ίδιο, παρότι ο ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ έδωσε στον ηγέτη του μπλοκ της αντιπολίτευσης, Γκάντι Άιζενκοτ, την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.

«Ποιος πρέπει να ηγηθεί μιας τέτοιας κυβέρνησης; Φυσικά, το κόμμα που θα έπρεπε να ηγηθεί είναι το μεγαλύτερο κόμμα», αναφέρει ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στο Instagram, επισημαίνοντας ότι το Λικούντ έλαβε 250.000 περισσότερες ψήφους από το κόμμα Γιασάρ του Άιζενκοτ.

Ο Νετανιάχου απέκλεισε το ενδεχόμενο συγκρότησης κυβερνητικού συνασπισμού με τη συμμετοχή αραβικών κομμάτων. «Είναι αδύνατο να σχηματισθεί κυβέρνηση που (…) θα εξαρτάται από υποστηρικτές της Χαμάς», υποστήριξε αναφερόμενος στις δύο παρατάξεις που εξασφάλισαν αθροιστικά 19 έδρες στη Βουλή. Ένα τέτοιο κυβερνητικό σχήμα θα ήταν αδύνατον να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το Ιράν και το ριζοσπαστικό Ισλάμ, συμπλήρωσε ο απερχόμενος πρωθυπουργός.

Ο Γκάντι Άιζενκοτ, έχοντας την υποστήριξη 67 βουλευτών, έλαβε την Κυριακή εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον πρόεδρο Χέρτσογκ. Έχει στη διάθεσή του 28 ημέρες για να ολοκληρώσει τη διαδικασία, με δυνατότητα παράτασης 14 ημερών.

Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις προμηνύονται δύσκολες. Παρότι τα κόμματα που υποστηρίζουν τον Άιζενκοτ φιλοδοξούν να διώξουν τον Νετανιάχου από την εξουσία, διαφωνούν ως προς τον τρόπο επίτευξης αυτού του στόχου. Έτσι, το εθνικιστικό κόμμα του Αβίγκντορ Λίμπερμαν (7 έδρες) αρνείται κάθε συνασπισμό που θα βασίζεται σε αραβικά κόμματα, παρότι η υποστήριξή τους θα έδινε μια άνετη πλειοψηφία.

Ο Άιζενκοτ θα μπορούσε επίσης να σχηματίσει κυβέρνηση μειοψηφίας, με 48 βουλευτές έναντι 46 προσκείμενων στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ οι υπόλοιποι 26 – προερχόμενοι από αραβικούς και υπερορθόδοξους σχηματισμούς – θα απείχαν κατά την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνησή του. Ωστόσο, αυτή η επιλογή βρίσκει επίσης αντίθετο τον Λίμπερμαν, ενώ επιφυλάξεις εκφράζουν κι άλλα στελέχη του μπλοκ της αντιπολίτευσης.

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