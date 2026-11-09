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09.11.2026 14:10

Ισραήλ: Προχωρεί με αργά βήματα ο Άιζενκοτ – Προσπαθεί να διώξει τον πρόεδρο της Κνεσέτ και να τα βρει με τους υπερορθόδοξους Χαρεντίμ

09.11.2026 14:10
eisenkot

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Συνεχίζονται με αργά βήματα οι προσπάθειες του Γκάντι Άιζενκοτ να σχηματίσει κυβέρνηση στο Ισραήλ, παρά τα τεράστια προβλήματα που καλείται να λύσει.

Προς το παρόν, ο πρόεδρος του κόμματος Γιασάρ, Ρόι Φόλκμαν, κάλεσε τα υπερορθόδοξα κόμματα Shas και United Torah Judaism να συμμετάσχουν σε μια προσπάθεια για την αντικατάσταση του Προέδρου της Κνεσέτ, Αμίρ Οχάνα, κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση της 26ης Κνεσέτ αύριο. Και τα έξι κόμματα του αντι-Νετανιάχου μπλοκ έχουν ζητήσει ψηφοφορία για την αντικατάσταση του Οχάνα και αναμένεται να ανακοινώσουν τον υποψήφιό τους για τη θέση αργότερα σήμερα.

Ο Οχάνα, βουλευτής του Λικούντ, έχει δηλώσει ότι δεν θα διεξαγάγει τέτοια ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συνεδρίασης της νέας Κνεσέτ, αλλά θα προγραμματίσει μία εντός της επόμενης εβδομάδας, εφόσον η πλειοψηφία των βουλευτών το ζητήσει επίσημα. Σε επιστολές προς τους ηγέτες των κομμάτων που εκπροσωπούν τους υπερορθόδοξους Χαρέντι, ο Φόλκμαν αναφέρει ότι η συλλογή υπογραφών για την επίσημη αίτηση βρίσκεται σε εξέλιξη και τους καλεί να συμμετάσχουν.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί επίσης μια πιθανή διάθεση του ηγέτη του Γιάσαρ, Γκάντι Άιζενκοτ, να συνεργαστεί με τα υπερορθόδοξα κόμματα για τη συγκρότηση της κυβέρνησής του, ενδεχομένως μέσω της εξωτερικής υποστήριξής τους ή της αποχής τους στις κοινοβουλευτικές ψηφοφορίες παρά τις μεγάλες διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στα δύο ιδεολογικά ρεύματα (ο Άιζενκοτ θέλει την στράτευση των χαρεντίμ).

Σύμφωνα με πληροφορίες, το UTJ εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει την ανάληψη της εξουσίας από μια μειοψηφική κυβέρνηση υπό την ηγεσία του Άιζενκότ, αποχωρώντας από την ψηφοφορία εμπιστοσύνης, εν μέσω της αυξανόμενης απογοήτευσης έναντι του ηττηθέντος στις εκλογές πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου λόγω της αποτυχίας του να εξασφαλίσει απαλλαγές από τη στρατιωτική θητεία για τους σπουδαστές των ιερατικών σχολών (yeshiva).

Ο Άιζενκοτ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι κάθε κόμμα που είναι πρόθυμο να αποδεχτεί τις τέσσερις βασικές αρχές του είναι ευπρόσδεκτο να ενταχθεί στον συνασπισμό του, αν και παραμένει ασαφές πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί συμφωνία με τις φατρίες των χαρεντίμ, δεδομένου ότι μία από αυτές τις αρχές προβλέπει την καθολική στρατιωτική ή πολιτική θητεία, στην οποία αντιτίθενται σθεναρά για θρησκευτικούς λόγους.

O πληθυσμός των Χαρεντίμ στο Ισραήλ σήμερα αγγίζει τα 1,5 εκατομμύρια άτομα και αποτελεί μια από τις ισχυρότερες πολιτικές δυνάμεις στη χώρα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες ο Νετανιάχου ελπίζει μόνο σε θαύμα, καθώς – λένε οι πληροφορίες – σε συζήτησή του με εκπροσώπους τους, όταν τους είπε ότι ο Άιζενκοτ δεν θα φέρει νόμο για τη θητεία, εκείνοι του απάντησαν ότι «σε αντίθεση με τον δικό σας νόμο για τη στρατιωτική θητεία, το Ανώτατο Δικαστήριο δεν θα ακυρώσει αυτόν του Άιζενκοτ».

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