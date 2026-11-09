Ο θρύλος του γαλλικού αθλητισμού, Τεντί Ρινέρ, θα είναι υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές (video)

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Ο πεντάκις Ολυμπιονίκης του τζούντο, Τεντί Ρινέρ, ο οποίος αποτελεί σύμβολο του γαλλικού αθλητισμού, ανακοίνωσε σήμερα (9/11) την υποψηφιότητά του για τις προεδρικές εκλογές του 2027, με βίντεο που ανήρτησε στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Το όνομά μου είναι Τεντί Ρινέρ και σήμερα σας το λέω κοιτάζοντάς σας κατάματα: Είμαι υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές του 2027», δήλωσε ο 37χρονος πρωταθλητής με καταγωγη από την Γουαδελούπη, προκαλώντας αίσθηση στην Γαλλία.

«Η μάχη ήταν πάντα μέρος του εαυτού μου. Ξέρω πώς είναι να αγωνίζεσαι, να πέφτεις, να σηκώνεσαι πάντα», πρόσθεσε ο κορυφαίος τζουντόκα, καθισμένος μπροστά σε μια βιβλιοθήκη, ντυμένος με ένα λευκό πουκάμισο και ένα σκούρο σακάκι.

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