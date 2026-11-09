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09.11.2026 13:32

Μπρους Γουίλις: «Ζει στον δικό του κόσμο, μερικές φορές μοιάζαι σαν μωρό» – Τι αποκαλύπτει πηγή για την κατάσταση της υγείας του

09.11.2026 13:32
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Ανησυχία προκαλούν οι νέες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του Μπρους Γουίλις, με άνθρωπο από το περιβάλλον του να αποκαλύπτει στην εφημερίδα Daily Mail ότι η νοητική του κατάσταση έχει επιδεινωθεί σημαντικά και πως ο διάσημος ηθοποιός φαίνεται να «ζει στον δικό του κόσμο».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο πρωταγωνιστής του «Die Hard» δεν φαίνεται να έχει πλήρη επίγνωση της επιδείνωσης της κατάστασής του. «Γνωρίζει ότι η ζωή του είναι διαφορετική, αλλά δεν πιστεύει ότι είναι και τόσο διαφορετική», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι δεν μιλά για την κατάστασή του ούτε παραπονιέται ιδιαίτερα.

«Αντιλαμβάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά, αλλά δεν έχει πλήρη επίγνωση του τι συμβαίνει».

Η πηγή περιέγραψε, επίσης, σημαντικές αλλαγές στην προσωπικότητά του, σημειώνοντας ότι ο ηθοποιός εμφανίζεται πλέον πολύ πιο ήρεμος και χαλαρός σε σχέση με το παρελθόν, όταν ήταν ιδιαίτερα ομιλητικός και γεμάτος ενέργεια.

«Μερικές φορές μοιάζει με ένα μωρό που κοιτάζει ένα αντικείμενο με περιέργεια, απλώς παρατηρώντας το», ανέφερε, συμπληρώνοντας ότι εξωτερικά εξακολουθεί να μοιάζει με έναν υγιή άνδρα μέσης ηλικίας.

Οι παραπάνω περιγραφές έρχονται σε συνάρτηση με επιστημονικά δεδομένα για τις μορφές μετωποκροταφικής εκφύλισης. Σε μελέτη 712 ασθενών με σχετικά σύνδρομα, η απώλεια της επίγνωσης της κατάστασής τους καταγράφηκε σε ποσοστό έως και 45%.

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