Ερντογάν για Κύπρο: Υπάρχουν δύο ξεχωριστά κράτη και δύο λαοί στο νησί, ας το πάρει απόφαση η διεθνής κοινότητα

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Κάλεσμα προς τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το «ψευδοκράτος της Βορείας Κύπρου» απηύθυνε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επαναλαμβάνοντας ότι η Άγκυρα στηρίζει τη λύση των δύο κρατών στην Κύπρο.

Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι πρέπει πλέον να γίνει αποδεκτή από τη διεθνή κοινότητα η ύπαρξη «δύο ξεχωριστών λαών και δύο ξεχωριστών κρατών» στο νησί, ενώ προανήγγειλε νέες πρωτοβουλίες «προς αυτή την ξεκάθαρη λύση»

«Δεν θεωρούμε τη μη λύση ως λύση στο Κυπριακό»

«Φίλοι μου, εμείς δεν θα αφήσουμε ποτέ τον τουρκοκυπριακό λαό μόνο και αβοήθητο. Αυτό πρέπει να το γνωρίζει και να το εμπεδώσει ολόκληρος ο κόσμος», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, συζητώντας με δημοσιογράφους κατά την επιστροφή από το Αζερμπαϊτζάν.

«Το Κυπριακό για εμάς δεν είναι απλώς ένα ζήτημα εξωτερικής πολιτικής. Δεν θεωρούμε τη μη λύση ως λύση στην Κύπρο και στηρίζουμε τη λύση των δύο κρατών», πρόσθεσε.

Ο Ερντογάν υποστήριξε ότι η θέση της Τουρκίας στο Κυπριακό είναι απολύτως ξεκάθαρη, απορρίπτοντας τις προηγούμενες προσπάθειες επίλυσης του ζητήματος.

«Πρέπει πλέον να γίνει αποδεκτή η πραγματικότητα ότι στο νησί υπάρχουν δύο ξεχωριστοί λαοί και δύο ξεχωριστά κράτη.

🔴”Kıbrıs konusundaki duruşumuz son derece açık ve net.”



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı:



▪️Artık Ada'da iki ayrı halkın, iki ayrı devletin bulunduğu gerçeğinin kabul edilmesi gerekiyor. pic.twitter.com/3IUrpwgMBa — EHA MEDYA (@eha_medya) November 9, 2026

Τα μοντέλα που έχουν δοκιμαστεί επανειλημμένα και κάθε φορά έχουν οδηγηθεί σε αποτυχία εξαιτίας διαφόρων μεθοδεύσεων αποτελούν σπατάλη χρόνου και ενέργειας», ανέφερε.

Κάλεσμα για διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις με το ψευδοκράτος

Ο Τούρκος πρόεδρος κάλεσε όλα τα κράτη, με ιδιαίτερη αναφορά στις χώρες που η Άγκυρα θεωρεί φίλες και αδελφές, να προχωρήσουν στην αναγνώριση της «Βόρειας Κύπρου»

«Καλώ όλα τα κράτη, πρωτίστως τους φίλους και αδελφούς μας, να αναγνωρίσουν την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου και να εγκαθιδρύσουν μαζί της πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις, προκειμένου να στηρίξουν τη μόνιμη ειρήνη στο νησί της Κύπρου», δήλωσε.

Επικαλούμενος προηγούμενη τοποθέτησή του από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών, επανέλαβε το αίτημά του για αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος των Τουρκοκυπρίων. «Όπως έχω δηλώσει και από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών, πρέπει να κατοχυρωθούν η κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού και να τερματιστεί πλέον η απάνθρωπη απομόνωση στην οποία υποβάλλεται», υποστήριξε.

Προαναγγέλλει νέες πρωτοβουλίες για το ψευδοκράτος

Αναφερόμενος στα επόμενα βήματα της τουρκικής κυβέρνησης, ο Ερντογάν προανήγγειλε τη συνέχιση των διπλωματικών προσπαθειών και την υλοποίηση νέων σχεδίων με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς προβολής των Τουρκοκυπρίων

«Και στη νέα περίοδο θα συνεχίσουμε να κάνουμε βήματα στο πλαίσιο αυτής της έκκλησης και να στεκόμαστε στο πλευρό της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου στις διεθνείς πλατφόρμες», ανέφερε και πρόσθεσε πως «θα συνεχιστούν τα βήματα και τα έργα που θα αυξήσουν τη διεθνή προβολή της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου», χωρίς να προσδιορίσει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες ή χρονοδιάγραμμα.

Κλείνοντας, ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε ότι το Κυπριακό αποτελεί ζήτημα εθνικής σημασίας για την Άγκυρα.

«Το Κυπριακό είναι μια εθνική υπόθεση την οποία θα παρακολουθούμε μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Πρέπει πλέον όλοι να το γνωρίζουν αυτό», κατέληξε.

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