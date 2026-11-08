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08.11.2026 17:21

Ερρίκος Πετιλόν: «Θα συνεργαστώ με τις Αρχές για να αποδείξω την αθωότητά μου» – Οι οκτώ εταιρείες στο όνομά του και τα χρέη των 595.976 ευρώ (video)

08.11.2026 17:21
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Ο Ερρίκος Πετιλόν με δήλωσή του ανέφερε πως αρνείται τις κατηγορίες για την υπόθεση φοροδιαφυγής στην οποία εμπλέκεται το όνομά του.

Το πρώην μοντέλο φέρεται στη δικογραφία να είναι ο διαχειριστής έξι εταιρειών καθώς και συνέταιρος σε άλλες δύο, οι οποίες στο σύνολό τους έχουν χρέη 595.976,53 ευρώ, την ώρα που ο ίδιος φέρεται να μην διαθέτει περιουσιακά στοιχεία.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, εμφανίζεται στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ως υπάλληλος υποδοχής με καθεστώς μερικής απασχόλησης, λαμβάνοντας τον κατώτατο μισθό.

Ο ίδιος χθες μέσω του δικηγόρου του ανέφερε πως δεν αποδέχεται τον όρο «αχυράνθρωπος» και πως κατείχε νόμιμα τις εταιρείες.

Να σημειωθεί πως σύμφωνα με το Mega, το πρώην μοντέλο είχε πρόσφατα συνάντηση με ελεγκτή της ΑΑΔΕ, στον οποίο κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις σχετικά με τη συμμετοχή του στις οκτώ εταιρείες. Όπως φέρεται να υποστήριξε, σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είχε πλέον ουσιαστική εμπλοκή.

«Για την πρώτη εταιρεία είμαι ακόμη διαχειριστής, ωστόσο, βρίσκομαι σε διαδικασία να την κλείσω, λόγω οφειλών για τις οποίες δεν ευθύνομαι. Η Π.Ι. με έβαλε στην επιχείρηση και όταν ζήτησα να φύγω από την εταιρεία, αυτή εξαφανίστηκε. Ομοίως, για τη δεύτερη εταιρεία. Για την τρίτη εταιρεία, ήμουν διαχειριστής και διέκοψα. Για την τέταρτη, είμαι ακόμη διαχειριστής. Για την πέμπτη, ήμουν διαχειριστής. Για την έκτη, είμαι ακόμη διαχειριστής με ομαλή εξέλιξη. Για την έβδομη εταιρεία, ήμουν διαχειριστής και διέκοψα ομαλά. Για την όγδοη, είμαι ακόμη διαχειριστής. Σας δηλώνω ότι είμαι μόνιμος κάτοικος Θεσσαλονίκης και δεν μεταβαίνω στην Αθήνα πλέον» φέρεται να δήλωσε, σύμφωνα με το Mega.

«Αρνούμαι την κατηγορία σε βάρος μου», υποστηρίζει ο ηθοποιός

Ο ίδιος μάλιστα έκανε και δήλωση στον τηλεοπτικό σταθμό, λέγοντας πως όλα όσα συμβαίνουν σε βάρος του είναι άδικα.

Υποστήριξε μάλιστα πως είναι αποφασισμένος να συνεργαστεί με τις αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να αποδείξει την αθωότητά του.

«Είναι άδικο όλο αυτό που μου συμβαίνει. Πλησιάζει η ώρα και έχω να πω πάρα πολλά. Θα συνεργαστώ με τις Αρχές γιατί δεν έχω κάνει τίποτα παράνομο. Αρνούμαι την κατηγορία σε βάρος μου» είπε.

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