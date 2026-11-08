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08.11.2026 13:02

Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: «Ο χαρακτηρισμός “αχυράνθρωπος” δεν αρμόζει στον Ερρίκο Πετιλόν», λέει ο δικηγόρος του (Video)

08.11.2026 13:02
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Πολυτελή ζωή με ακριβά ταξίδια, βίλες, όπλα, ακριβά ρολόγια και πολλά χρήματα έκαναν κάποια από τα μέλη κυκλώματος και φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη, που -μέσω εταιρειών «φαντασμάτων»- φέρονται να ζημίωσαν το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ με εκατομμύρια ευρώ.

Η εισαγγελέας άσκησε, χθες Σάββατο στους συλληφθέντες, ποινικές διώξεις για βαρύτατα αδικήματα, μεταξύ των οποίων η συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, η απάτη σε βάρος του Δημοσίου σε βαθμό κακουργήματος, η πλαστογραφία, επίσης σε βαθμό κακουργήματος και η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.

Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα θα κληθούν να απολογηθούν για τις πράξεις που τους καταλογίζονται ενώπιον του 3ου ειδικού ανακριτή Θεσσαλονίκης, ο οποίος από κοινού από τον αρμόδιο εισαγγελέα θα αποφασίσει για την ποινική μεταχείρισή τους μέχρι να δικαστούν, για το κατά πόσον δηλαδή ορισμένοι εξ αυτών θα παραμείνουν μέχρι τότε κρατούμενοι ή θα αφεθούν ελεύθεροι πιθανότατα με περιοριστικούς όρους.

Κατά τη χθεσινή διαδικασία, δύο από τους συνολικά 18 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς η σύλληψή τους αφορούσε παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, με την υπόθεσή τους να βρίσκεται στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης.

«Δηλωμένο στην εφορία μέρος των ποσών»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν πληροφορίες που θέλουν τους εμπλεκομένους να στρατολογούν ακόμη και ασθενείς έξω από νοσοκομεία, με αντάλλαγμα μικρά χρηματικά ποσά.

Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται και το μοντέλο Ερρίκος Πετιλόν, για τον οποίο τοποθετήθηκε δημόσια ο συνήγορός του, Όθωνας Παπαδόπουλος.

«Ο εντολέας μου είναι ο κύριος Ερρίκος Πετιλόν. Ήδη έχει βγει στη δημοσιότητα η εμπλοκή του στη συγκεκριμένη υπόθεση. Από την πρώτη μέρα της σύλληψης, την προηγούμενη Παρασκευή, δέχτηκα τηλεφώνημα για την ανάληψη της υπεράσπισης του συγκεκριμένου ηθοποιού και μοντέλου», ανέφερε ο δικηγόρος.

«Έχω αναλάβει την εντολή της υπεράσπισης και θα τη φέρουμε σε πέρας. Απλά, ο χαρακτηρισμός αχυράνθρωπος για ένα πρόσωπο σαν τον Ερρίκο Πετιλόν, δεν του αρμόζει», πρόσθεσε.

Ο συνήγορός του υποστήριξε, επίσης, ότι σημαντικό μέρος των χρηματικών ποσών που αναφέρονται στη δικογραφία έχει ήδη δηλωθεί στην Εφορία και έχει υπαχθεί σε ρύθμιση, η οποία εξυπηρετείται κανονικά.

«Παρά τα όσα βλέπουν τα φώτα της δημοσιότητας, η ενημέρωση που έχω και είναι 100% έγκυρη, είναι ότι πολύ μεγάλο μέρος των ποσών που αναφέρονται είναι ήδη δηλωμένα στην Εφορία και έχει γίνει η ρύθμιση για τα ποσά αυτά, η οποία ρύθμιση μέχρι σήμερα αποπληρώνεται κανονικά», κατέληξε.

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