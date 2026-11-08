Εθνική Αθηνών-Λαμίας: Συνελήφθη 15χρονος που έτρεχε με 187 χλμ./ώρα

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Συνελήφθη λίγο πριν τις δύο τα ξημερώματα επί της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στο ρεύμα προς Αθήνα και στο ύψος της Κηφισιάς, ένας 15χρονος, ο οποίος έτρεχε με αυτοκίνητο, αναπτύσσοντας ταχύτητα 187 χλμ./ώρα, υπερδιπλάσια δηλαδή από την επιτρεπόμενη στον αυτοκινητόδρομο.

Ο ανήλικος, που βεβαίως δεν είχε καν δίπλωμα, ακινητοποιήθηκε από άντρες της ΟΕΠΤΑ-Τροχαίας, ενώ εντοπίστηκε και συνελήφθη και η 42χρονη μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

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