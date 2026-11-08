search
ΚΥΡΙΑΚΗ 08.11.2026 14:09
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.11.2026 12:40

Εθνική Αθηνών-Λαμίας: Συνελήφθη 15χρονος που έτρεχε με 187 χλμ./ώρα

08.11.2026 12:40
astinomia-new
Πηγή: Pixabay

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Συνελήφθη λίγο πριν τις δύο τα ξημερώματα επί της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στο ρεύμα προς Αθήνα και στο ύψος της Κηφισιάς, ένας 15χρονος, ο οποίος έτρεχε με αυτοκίνητο, αναπτύσσοντας ταχύτητα 187 χλμ./ώρα, υπερδιπλάσια δηλαδή από την επιτρεπόμενη στον αυτοκινητόδρομο.

Ο ανήλικος, που βεβαίως δεν είχε καν δίπλωμα, ακινητοποιήθηκε από άντρες της ΟΕΠΤΑ-Τροχαίας, ενώ εντοπίστηκε και συνελήφθη και η 42χρονη μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Διαβάστε επίσης:

Καραμπόλα με πέντε οχήματα στη λεωφόρο Αθηνών – Δυσχέρεια στην κυκλοφορία με δύο κλειστές λωρίδες 


Σκάνδαλο φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Ταξίδια, βίλες, όπλα και ακριβά ρολόγια – Η πολυτελής ζωή των μελών του κυκλώματος

Θάνατος Μαζωνάκη: Τα μηνύματα της 9ης Σεπτεμβρίου και η προμήθεια αναισθητικών φαρμάκων στο επίκεντρο της έρευνας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
spyros_bibilas
LIFESTYLE

Έκκληση Μπιμπίλα σε δημοσιογράφους για τον Ερρίκο Πετιλόν

tsoukalas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς για Μητσοτάκη: «Δεν θέλει τον διάλογο και φοβάται την πολιτική λογοδοσία»

koutentakis elas – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουτεντάκης: Κυβερνητικά fake news για τους μισθούς – «Θεωρούν ότι θα διαψεύσουν τη Eurostat με τα δελτία τύπου του Υπουργείου Εργασίας»

mitsotakis_main
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άφησε τα ηλεκτρικά, έπιασε τα άλογα – Ο Μητσοτάκης οδήγησε Porsche για την… εμπειρία (Photos/Video)

stalone-new
LIFESTYLE

Σιλβέστερ Σταλόνε: «Φυσικά και είναι νεποτισμός, ηλίθιε»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
noutela-1
CUCINA POVERA

Πανεύκολη μους νουτέλα με 2 υλικά

opados-oaka
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οπαδός του Παναθηναϊκού πήδηξε στην τάφρο του ΟΑΚΑ κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Video)

xaris-doukas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΕΔΕ: Ο Δούκας χάλασε την κυβερνητική φιέστα στην Καλαμάτα και εξέθεσε Κυρίζογλου - Γαλάζιος αυταρχισμός, φόβος διαρροών και τραμπουκισμοί

eisenkot
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ο Χέρτζογκ επέλεξε τον Γκάντι Άιζενκοτ, αντίπαλο του Νετανιάχου, για τον σχηματισμό κυβέρνησης

PARKING
ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο ξύλο 29χρονου με 25χρονο για μία θέση πάρκινγκ στο Ελληνικό - Τους χώρισε ιερέας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 08.11.2026 14:02
spyros_bibilas
LIFESTYLE

Έκκληση Μπιμπίλα σε δημοσιογράφους για τον Ερρίκο Πετιλόν

tsoukalas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς για Μητσοτάκη: «Δεν θέλει τον διάλογο και φοβάται την πολιτική λογοδοσία»

koutentakis elas – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουτεντάκης: Κυβερνητικά fake news για τους μισθούς – «Θεωρούν ότι θα διαψεύσουν τη Eurostat με τα δελτία τύπου του Υπουργείου Εργασίας»

1 / 3