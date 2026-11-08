Οι αλιείς ακόμα ψάχνουν τα 52 εκατομμύρια που υποσχέθηκε η κυβέρνηση

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Μια καταγγελία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον έρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ και αφορά 52 εκατομμύρια ευρώ που, σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, προορίζονταν για τη στήριξη της αλιείας, αλλά φέρονται να κατευθύνθηκαν σε άλλες δραστηριότητες.

Το ερώτημα είναι απλό: Ποιος αποφάσισε την ανακατανομή των κονδυλίων, με ποια κριτήρια και πού κατέληξαν τα χρήματα;

Σε μια περίοδο που οι επαγγελματίες αλιείς αντιμετωπίζουν αυξημένα κόστη και σοβαρές δυσκολίες επιβίωσης, η καταγγελία απαιτεί συγκεκριμένες απαντήσεις.

Γιατί τα 52 εκατομμύρια δεν είναι ψιλά για να χάνονται στη γραφειοκρατία. Και το αρμόδιο υπουργείο οφείλει να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς συνέβη.

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