Ο Κυρίζογλου έδωσε στον Δούκα το πολιτικό μέτωπο που αναζητούσε

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Αν ο Χάρης Δούκας αναζητούσε μια ευκαιρία να αναδείξει τη σύγκρουσή του με το κυβερνητικό σύστημα, ο Λάζαρος Κυρίζογλου φρόντισε να του την προσφέρει απλόχερα. Τα όσα πρωτοφανή συνέβησαν στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, με την άρνηση ονομαστικής ψηφοφορίας, τις καταγγελίες για μεθοδεύσεις και τις τραμπούκικες συμπεριφορές, έδωσαν στον δήμαρχο Αθηναίων ένα ισχυρό πολιτικό επιχείρημα.

Η «γαλάζια» πλειοψηφία πήρε την ψηφοφορία, αλλά ο Δούκας πήρε το πολιτικό πλεονέκτημα. Και πλέον μπορεί να εμφανίζεται όχι απλώς ως επικεφαλής της αυτοδιοικητικής αντιπολίτευσης, αλλά ως εκφραστής ενός ευρύτερου μετώπου απέναντι στην κυβερνητική αλαζονεία.

Ο Κυρίζογλου ήθελε να επιδείξει ισχύ. Κατάφερε να προσφέρει στον Δούκα έναν αντίπαλο και μια πολιτική σύγκρουση στα μέτρα του.

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