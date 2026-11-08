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08.11.2026 08:56

Τσίπουρα, πολιτική… πανστρατιά και κλαρίνο στο καζάνι του Παπασωτηρίου!

08.11.2026 08:56
kozani_media

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Μέχρι και… υπουργικό συμβούλιο θα μπορούσε να συνεδριάσει στον Παπαγιάννη Φλώρινας, το βράδυ του Σαββάτου, αφού το καθιερωμένο πλέον καζάνι του βουλευτή Σταύρου Παπασωτηρίου συγκέντρωσε κόσμο και κοσμάκη από τη Νέα Δημοκρατία (και όχι μόνο!).

Στο τραπέζι βρέθηκαν ο Άδωνις Γεωργιάδης, η Νίκη Κεραμέως, ο Μαργαρίτης Σχοινάς, η Ζέττα Μακρή, καθώς και ο Γρηγόρης Δημητριάδης.

Το παρών έδωσαν ακόμη διοικητές νοσοκομείων της Δυτικής Μακεδονίας, όπως η Ευτυχία Καπάτου και η Πάτυ Ταρατσίδου, ο διοικητής της 3ης ΥΠΕ Δημήτρης Τσαλικάκης, αλλά και οι μητροπολίτες Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας Ειρηναίος και Φθιώτιδος Συμεών.

Με τέτοια σύνθεση, πάντως, το καζάνι είχε περισσότερη πολιτική εκπροσώπηση και από συνεδρίαση κομματικού οργάνου!

Και φυσικά, επειδή στη Φλώρινα το τσίπουρο θέλει και το ανάλογο μουσικό υπόβαθρο, ο μοναδικός Γιάννης Γρίβας με την ορχήστρα του ανέλαβε δράση.

Το αποτέλεσμα; Εκλεκτοί μεζέδες, μπόλικο τσίπουρο, παραδοσιακή μουσική και μια βραδιά όπου -για λίγο τουλάχιστον- η μόνη «γραμμή» που είχε σημασία ήταν αυτή του κλαρίνου!

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