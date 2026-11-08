Αυστηρή προειδοποίηση Κουτσούμπα για τις φασιστικές επιθέσεις

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Μέσα στη γενικότερη ανησυχία για το αν θα δούμε ξανά να επωάζεται το «αυγό του φιδιού» συνεπεία της αποφυλάκισης Κασιδιάρη και της προσπάθειας να επιστρέψει πολιτικά, η ΚΝΕ και το ΚΚΕ κατήγγειλαν τις προηγούμενες μέρες επεισόδια επιθέσεων φασιστικών στοιχείων, για τα οποία καταλογίζουν σοβαρές ευθύνες στην κυβέρνηση.

Μιλώντας στη Βουλή ο Δημήτρης Κουτσούμπας αναφέρθηκε στο περιστατικό όπου «φασίστας υπαξιωματικός έσβησε τσιγάρο στο μάγουλο στρατιώτη φαντάρου» ενώ «άλλος έσπασε τα δόντια με κλωτσιές σε άλλον στρατιώτη».

Κι ακόμα, στο περιστατικό που σημειώθηκε στην Πάτρα όπου «φασιστική συμμορία, οπλισμένη, επιτέθηκε σε μαθήτρια μέλος της ΚΝΕ, έξω από το σπίτι της, στους γονείς της, σε γείτονες, συμμαθητές της και φοιτητές που βρέθηκαν δίπλα στο σπίτι, στην πλατεία και προσέτρεξαν σε βοήθεια για να τη γλιτώσουν από τα δολοφονικά τους σχέδια».

Κατήγγειλε ότι η αστυνομία συνέλαβε όχι μόνο τους επιτιθέμενους, στο αυτοκίνητό των οποίων βρήκε όπλα και μαχαίρια, αλλά και αυτούς που προσέτρεξαν για βοήθεια στη μαθήτρια. «Πού θα πάμε; Θα θρηνήσουμε κι άλλον Φύσσα; Κι άλλα εγκλήματα;» αναρωτήθηκε οργισμένα.

Νωρίτερα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και βουλευτής Αχαΐας του ΚΚΕ Ν. Καραθανασόπουλος κατήγγειλε την ανακοίνωση της αστυνομίας καθώς, όπως είπε, «επιχειρεί να παρουσιάσει τη δολοφονική επίθεση των φασιστοειδών ως… “συμπλοκή ανηλίκων για προσωπικές διαφορές”, τη στιγμή που στην κατοχή των συλληφθέντων φασιστών βρέθηκαν πιστόλι με φυσίγγια, σιδερογροθιές και μαχαίρια κι ενώ είχαν στήσει ενέδρα με αναμμένες μηχανές για να επιτεθούν».

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