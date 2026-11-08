Η Νίκη Στυλιανού παρουσιάζει δύο διαφορετικές όψεις του σύγχρονου κοσμήματος σε διεθνείς εκθέσεις στη Γαλλία

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Από τη διαχείριση της θλίψης και τη συμφιλίωση με τον εαυτό μέχρι τον διάλογο με την ποπ αρτ του Roy Lichtenstein, η Νίκη Στυλιανού παρουσιάζει δύο διαφορετικές κατευθύνσεις της δουλειάς της στη Γαλλία. Η Ελληνίδα δημιουργός και ιδρύτρια της UNI.VERSUS Art Room συμμετέχει σε δύο εκθεσιακές διοργανώσεις σύγχρονου κοσμήματος, με κοινό συνδετικό κρίκο την επιμελήτρια Elsa Vanier.

Η πρώτη παρουσία πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, στην έκθεση «ANGEL or DEMON», η οποία διήρκεσε από τις 8 έως τις 24 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο του Parcours Bijoux Paris 2026. Η δεύτερη συνεχίζεται στην Cagnes-sur-Mer, όπου το Musée du Bijou Contemporain φιλοξενεί την έκθεση «Citational Art» έως τις 31 Ιανουαρίου 2027.

Στην παρισινή διοργάνωση, δέκα δημιουργοί από διαφορετικές χώρες κλήθηκαν να διερευνήσουν τις αντιθέσεις ανάμεσα στο καλό και το κακό, στο φως και το σκοτάδι. Η Στυλιανού συμμετείχε με το κολιέ «A Device for Managing Sorrows», που αποδίδεται στα ελληνικά ως «Μια συσκευή διαχείρισης της θλίψης».

Κατασκευασμένο από οξειδωμένο μπρούντζο, πολυμερικό πηλό και υλικά αργύρου, το έργο προσεγγίζει την ανάγκη αποδοχής των διαφορετικών πλευρών της ανθρώπινης προσωπικότητας. Στη συλλογιστική της δημιουργού, οι «δαίμονες» συνδέονται με τους φόβους, τις αδυναμίες, τον θυμό και την ευαλωτότητα που συνοδεύουν κάθε άνθρωπο. Το κόσμημα γίνεται έτσι αφορμή για μια αναμέτρηση με όσα συχνά δυσκολευόμαστε να αναγνωρίσουμε στον εαυτό μας.

Διαφορετικό σημείο εκκίνησης έχει η έκθεση «Citational Art». Εκεί, έντεκα δημιουργοί παρουσιάζουν κοσμήματα που αντλούν έμπνευση από έργα καταξιωμένων καλλιτεχνών, ανοίγοντας έναν διάλογο ανάμεσα στη σύγχρονη δημιουργία και την ιστορία της τέχνης.

Για τη δική της συμμετοχή, η Νίκη Στυλιανού στρέφεται στο έργο του Roy Lichtenstein. Μέσα από αυτή την αναφορά εξετάζει πώς μια αναγνωρίσιμη καλλιτεχνική επιρροή μπορεί να μετασχηματιστεί σε προσωπική έκφραση. Η μίμηση αντιμετωπίζεται ως δημιουργική διαδικασία επανερμηνείας, στην οποία συνυπάρχουν στοιχεία από την τέχνη, τη φύση και τη δική της διαδρομή.

Οι δύο συμμετοχές αναδεικνύουν το εύρος των αναζητήσεών της: στη μία περίπτωση το κόσμημα συνδέεται με την εσωτερική εμπειρία και το συναίσθημα, ενώ στην άλλη με την επεξεργασία εικαστικών αναφορών. Κοινό στοιχείο παραμένει η χρήση του ως μέσου αφήγησης, με υλικά και μορφές που μεταφέρουν ιδέες πέρα από τη διακοσμητική του λειτουργία.

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